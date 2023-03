Venemaad ärritanud Briti mürskudel pole tuumarelvaga mingit seost

Koos tankidega saadavad britid ukrainlastele laskemoona Vene tankide ja soomukite hävitamiseks. Need mürsud ei plahvata. Õigemini on need suured metallnooled, mis tanki kahurist väga suure kiirusega välja tulistatakse. Kui metallnool tabab vaenlase tanki, lendab see soomusest läbi just tänu suurele lennukiirusele. Need nooled valmistatakse tihti vaesustatud uraanist, ütles 2. jalaväebrigaadi operatiivülem kolonelleitnant Madis Koosa.

"Vaesustatud uraan on sinna sisse pandud just sellepärast, et tegu on tavalisest metallist palju tihedama ainega. Mida tihedam on see nool, seda parem on ta läbistamisvõime," selgitas Koosa.

Kuigi rikastatud uraani kasutatakse ka tuumapommides ja tuumakütusena, siis vaesustatud uraan on rikastamisel tekkiv odav jääkaine, mida kasutatakse selle tiheduse tõttu, selgitas Tallinna Tehnikaülikooli tuumafüüsik Jaan Kalda.

"Looduslik uraan koosneb põhiliselt kahest isotoobist uraan-238 ja 235, millest 235 – seda on hästi vähe, aga seda on vaja tuumapommi jaoks, sest see tekitab ahelreaktsiooni. Põhimõte on see, et [rikastamisell] eraldub uraan-238, mida ei kasutata, sest see on väga vähe radioaktiivne ja uraan-235, mis läheb tuumakütuseks."

Vaesustatud uraan koosneb peamiselt isotoobist uraan-238.

"Korralikku uraan-238 tükki võib rahulikult oma toas pidada, ta mitte midagi halba ei tee. Ta on niivõrd väikse radioaktiivsusega," kinnitas Kalda.

Sama kehtib ka mürskudega, ütles Koosa. "Kui ka seda laskemoona käes hoida, ei ole see inimese jaoks ohtlik"

Täpsemalt on rahvusvaheline aatomienergiaagentuur hinnanud, et tund aega mürsku käes hoidnud inimene saab 2 mSv suuruse doosi radiatsioon ehk täiesti ohutult võib mürsku käes hoida kümme tundi ning tõsine vähirisk tekiks, kui mürsku hoida 500 tundi. Agentuur soovitab relvatehnikutele lihtsat ohutusabinõud – panna kätte kindad.

Kui siiski kuidagi satub inimese kehasse suur kogus vaestustatud uraani, on pigem mure selle keemiline mürgilisus kui selle radioaktiivsus. Kuid samamoodi mürgised on teised raskemetallid ja ka lõhkained, värv, kütused või muud sõjatööstuses levinud kemikaalid. Seega on sisutühjad Venemaa süüdistused, justkui annaks Suurbritannia Ukrainale senisest suurema hävitusjõuga ning tuumakomponendiga relvi.

"See on jällegi tavaline venepoolne infooperatsioon, mis kindlasti on mõeldud eelkõige siseriiklikuks tarbimiseks. Venelased jätavad mainimata, et nad ise kasutavad täpselt samamoodi vaesustatud uraaniga laskemoona. Meil puudub info, kas nad seda Ukrainas teinud on, aga neil on ladudes täpselt samasugune laskemoon olemas. Suures plaanis on tegu täiesti tavalise konventsionaalse laskemoonaga."

Vaesustatud uraaniga soomustatakse ka USA tanke, samas enne nende andmist Ukrainale võtavad ameeriklased uraani tankide soomusplaatide vahelt välja. Kuid ka see ei ole niivõrd seotud uraani endaga, vaid sellega, kuidas see soomuse vahele laotud on. Seda hoiavad ameeriklased saladuses ning ei taha riskida info lekkimisega, kui mõni tank peaks venelaste kätte sattuma. Soomuse ümberehitamine samas venitab tankide tarneaega.

Vaesustatud uraani ei kasutata ainult relvades. Seda on kasutatud reisilennukite pardal ning purjekate kiiludes raskusena või röntgenmasinates kiirguskaitsena. Suure tiheduse tõttu püüab vaesustatud uraan hästi kinni radioaktiivsemate kiirgusallikate kiirguse.