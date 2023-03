Suri legendaarne raadiohääl Helgi Erilaid

Helgi Erilaid lõpetas 1966. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. Aastatel 1966–1969 toimetas ta Eesti Raadios "Päevakaja", 1969–1993 Vikerraadios "Keskööprogrammi". 1970.–80. aastatel toimetas Helgi Erilaid kultussaadet "Soovid, soovid, soovid", mida juhtis abikaasa Tõnis Erilaid. Aastast 1993 töötas Helgi Erilaid Raadio-2-s, kus pälvis saatesarjade "Koht päikese all" ja "Taevatrepp" eest aastal 1998 Eesti Ajakirjanike Liidu aastapreemia.

Vikerraadios tegi Helgi Erilaid lisaks "Keskööprogrammile" saatesarju "Tähtpäevatund", "Aja jälg kivis" ja "Heli jälg ajas".

Sarja "Aja jälg kivis" põhjal on avaldatud mitu raamatut.

Helgi Erilaid on pälvinud Eesti Ringhäälingute Liidu aastaauhinna Kuldmikrofon (2003) ja Valgetähe V klassi teenetemärgi (2007).

Kuula, mida rääkis Helgi Erilaid oma raadiotöö algusaegadest

"Ainulaadne hääl, mis paneb kuulama ja köidab. Kaunis, sugestiivne, sensuaalne, äravahetamatu...ja selle hääle tagant kumab erakordne intelligents."

"Teraapiline hääl täis salapära, lummav tämber ja väga hea keelekasutus."

"Tema eriline hääl ja osav sõnademäng on kui hüpnoos - otse naelutab raadio juurde. Kes kas või korra on teda kuulanud, see soovib teda ikka ja jälle kuulata."

Nii kirjutasid Vikerraadio kuulajad 2015. aastal, mil valisid Helgi Erilaiu Eesti parimaks naishääleks.

Pühapäeval kell 19.05 saab saadet "Aja jälg kivis. Meie raadiomajad" kuulata Vikerraadios.