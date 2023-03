Saks: lääneriigid ei reageeri enam Venemaa tuumaähvardustele

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et lääneriigid ei reageeri enam Venemaa tuumaähvardustele ning president Vladimir Putini otsus viia Valgevenesse taktikalised tuumarelvad on käsitletav strateegilise kommunikatsioonina.

Putini teatas laupäeval, et sõlmis Valgevenega leppe selle territooriumile tuumarelvade paigutamiseks, vahendas Reuters Venemaa riiklikku uudisteagentuuri TASS.

"Tegemist on strateegilise kommunikatsiooni ja heidutusega, mitte otseselt tuumarelva kasutamise planeerimisega," ütles Saks venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale".

Putini avaldus tuli pärast seda kui Suurbritannia teatas kavatsusest saata Ukrainale vaesustatud uraaniga laskemoona, mida Venemaa on esitanud justkui oleks sellisel laskemoonal ka teatav tuumamõju.

"See on retooriline sidumine, millel ei ole reaalsusega mingit pistmist. See on katse näidata, et Venemaa reageerib mingitele lääne sammudele. Selle mõte on heidutada lääneriike mitte tarnima Ukrainale täiendavat relvastust," kommenteeris Saks.

"Me näeme, et lääneriigid ei reageeri enam peaaegu üldse nendele tuumaähvardustele, mida Venemaa teeb. See näitab, et Venemaal ei ole selliseid loomulikke käike, millega ehitada vastukaalu lääneriikide Ukraina suunalisele poliitikale," lisas ta.

Saksa sõnul ei ole võimalik tuumarelvade viimine Valgevene territooriumile ka midagi sellist, mis muudaks olukorda Ukraina sõjas või NATO kaitseplaneerimises. "Juba enne sõda oli Venemaa ja Valgevene kaitsekoostöö arenenud selles suunas, et see võimalus taktikalise või ka muu tuumarelva paigutamiseks Valgevene territooriumile oli täiesti olemas. Ja lisaks on taktikaline tuumarelv väga kergesti paigutatav Kaliningradi oblasti territooriumile. Venemaa on neid sinna viinud, ma ei tea, kas seal praegu on tuumarelva või mitte," rääkis Saks.

Saks ütles, et seoses Hiina presidendi hiljutise visiidiga Moskvasse ollakse üsna veendunud, et ka Hiina andis Venemaale veelkord mõista, et tuumarelvaga mängimine ei ole Hiina ja teiste riikide jaoks vastuvõetav.

"Ma olen kindel, et kõige targem on seda Venemaa käiku ja käitumist ignoreerida. Sõltumata sellest, mida lääneriigid teevad või ei tee, on Venemaal täiesti vabad käed seda tuumarelva sinna viia või ära tuua. Sellest teha mingit kauplemise objekti ei ole mitte mingisugust mõtet," ütles Saks.