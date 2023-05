Lukašenka: Vene tuumarelvade paigutamine Valgevenesse on alanud

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka teatas neljapäeval, et mittestrateegiliste tuumarelvade vedu Venemaalt Valgevene territooriumile on juba alanud, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS. Lukašenka sõnul ütles talle Vene president Vladimir Putin, et ta allikirjastas neljapäeval määruse Vene tuumarelvade paigutamiseks Valgevenesse. Seega on Lukašenka sõnul tuumarelvade liigutamine juba alanud.

Kui Valgevene riigipealt küsiti, et kas mittestrateegilised Vene tuumarelvad on juba Valgevenes, siis vastas Aljaksandr Lukašenka: "See on võimalik. Ma tulen ja vaatan".

Enne Lukašenka teadet ja kommentaare sõlmisid Vene kaitseminister Sergei Šoigu ja Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin Valgevene pealinnas Minskis dokumendi, mis määratles Vene tuumarelvade Valgevenes hoiustamise protseduuri.

Tihhanovskaja kritiseeris Venemaa ja Valgevene tuumakokkulepet

Valgevene režiimi ja Venemaa tänast kokkulepet kritiseeris väljaspool riiki paiknev opositsiooniliider Svetlana Tihhanovskaja, kelle sõnul ohustab tuumarelvade paigutamine Valgevene territooriumile nii valgevenelasi, ukrainlasi kui ka teisi eurooplasi.

Svetlana Tihhanovskaja rõhutas lisaks, et igasuguste tuumarelvade paigutamine Valgevene territooriumile on vastuolus nii 1994. aasta Budapesti memorandumi kui ka Valgevene põhiseadusega. Tuumarelvade paigutamine Valgevene territooriumile muudab Valgevene Tihhanovskaja sõnul Vene imperialismi pantvangiks.

Today, the #Belarus regime has signed an agreement with Russia on the deployment of nuclear weapons. It would not only endanger the lives of Belarusians but also create a new threat against Ukraine & all of Europe.



