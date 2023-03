Berliin tahab lähiaastatel suurendada sõjalist abi Ukrainale 15 miljardini

Saksa föderaalvalitsus tahab Ukrainale antava relvaabi mahtu lähiaastatel märgatavalt suurendada, selgus Saksa rahandusministri esindaja saadetud kirjast Bundestagi rahanduskomisjoni liikmetele, teatas kirjaga tutvunud Der Spiegel. Kirjas prognoositakse, et Saksamaa sõjalise abi maht Ukrainale peaks suurenema kuni 15 miljardi euroni.

Konfidentsiaalse kirja saatis Saksa parlamendi rahanduskomisjonile Saksa vabade demokraatide (FDP) parlamentaarne sekretär Florian Toncar, kes on selles rollis Saksa rahandusministri Christian Lindneri alluvuses. Kiri saadeti, kuna Ukrainale antava abi mahu suurendamiseks on tarvis Saksa parlamendi rahanduskomisjoni heakskiit.

Rahandusministeeriumi kirjas rahanduskomisjonile teatati, et tulenevalt Ukraina kaitsejõudude suurtest sõjatehnika kaotustest on uued tehnikatarned vajalikud Ukraina relvajõudude varustamiseks vastavalt Ukraina vajadustele. Tellitava tehnika näidetena toodi kirjas näidetena esile õhukaitse, soomukid ja vajalik täiendav laskemoon Saksamaa tarnitud suurtükisüsteemidele. Kirjas rõhutati, et Ukraina vajaduste katmiseks vajaliku tehnika tellimuse lepingud tuleb koheselt allkirjastada ning see vajab rahalist katet ka järgnevatel aastatel.

Kirjas toodi lisaks esile, et täiendavad rahaeraldised Ukraina tarbeks on objektiivselt vältimatud, kuna suutmatus jätkuvalt toetada Ukrainat võitluses Vene agressiooni vastu võib tekitada enneolematuid tagajärgi rahule Euroopas.

Berliin on käesoleval aastal plaaninud eelarvereale "partnerriikide relvajõudude julgeolek, kaitse ja stabiliseerimine" kokku 2,2 miljardit eurot. Selle raha eest makstakse nii Ukrainale saadetava Saksa relvaabi eest kui ka kaetakse Bundeswehri ladudest võetu asendamise rahastamine. See eelarverida peaks sel aastal suurenema 5,4 miljardi euroni.

Eraldiseisvalt on kirjas ettepanek tõsta lähiaastatel Saksa kaitseministeeriumi tellimuste eelarverida ühe miljardi euro pealt 8,8 miljardi euroni. Seega kokku tõuseb Ukrainale antava abi maht 3,2 miljardi euro pealt 15 miljardi euroni. Saksa rahandusministeerium ei taha seejuures rahastada Ukraina abistamist lisaeelarvega, vaid paigutada ümber seni kasutamata jäänud raha, mis oli seotud näiteks koroonapandeemia lahendamisega.

Teisipäevasel kinnisel koosolekul selgitatakse Saksa parlamendi liikmetele, milleks on täiendav relvaabi mõeldud. Allikate kinnitusel on mitmeid rahvaesindajaid positiivselt üllatanud plaanitav Saksa relvaabi mahu suurendamine. Der Spiegeli hinnangul eksisteerib Saksamaal piisavalt suur parteideülene konsensus Ukraina abistamise vajalikkuse osas. Ainult Saksa vasakpartei (Die Linke) ja Alternatiiv Saksamaale (Alternative für Deutschland) ei toeta Ukraina sõjalist abistamist.