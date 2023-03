Eesti on tuvastanud 3000 Vene sanktsioonide rikkumise katset

Maksu- ja tolliamet on tuvastanud umbes 3000 juhtumit, kus on püütud mööda minna Venemaale Ukraina ründamise eest kehtestatud sanktsioonidest.

Maksu- ja tolliamet on sõja algusest tänaseni kontrollinud rohkem kui 53 000 kaubavedu ja tuvastanud umbes 3000 sanktsioonide rikkumist. Statistika käib nii Eesti kodanike ja ettevõtete kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike kohta.

Maksu- ja tolliameti tolliformaalsuste valdkonna juht Külli Kurvits ütles ERR-ile, et eraisikud eksivad kõige rohkem kahe keelu vastu: "Eraisikute puhul me võime öelda, et eksitakse väga palju sularaha väljaveo keelu vastu. Kuna Euroopa Liidust on keelatud välja viia sularahana eurosid, siis selle vastu eksimist on eraisikute poolt kahjuks väga palju."

Sularaha-rikkumisi tuvastati möödunud aastal umbes 200 korral. Summad, mida soovitakse välja viia, ulatuvad Kurvitsa sõnul valdavalt paarist tuhandest eurost kümne tuhande euroni.

Tihti tahavad eraisikud Venemaale viia ka luksuskaupu: "Näiteks väga sagedasti soovitakse välja viia kalleid veine või šampanjat, erinevaid tehnikaseadmeid - need kõik käivad luksuskaupade väljaveo keelu alla. Ja kolmandaks eksivad eraisikud ka sõiduautode väljaveo keelu vastu."

Juriidiliste isikute eksimuste seast toob Kurvits esile masinate ja mehaaniliste seadmete väljaveokeelu vastu patustamist.

"Kaupade hinnad on erinevad ja seetõttu on ka suurusjärgud erinevad. Me võime rääkida siin tuhandetest, aga ka miljonitest eurodest," märkis ta.

Kurvits tõdeb, et kui möödunud aastal tuvastati sõja algusest kuni aasta lõpuni 1500 rikkumist, siis tänavu on teist samapalju lisandunud esimese kolme kuuga.

"Mis puudutab sissesõidupiiranguid ning rahaliste vahendite külmutamist ja kättesaadavaks tegemise keeldu, siis see kehtib praegu 171 isiku ja 65 üksuse kohta," ütles Kurvits.

Möödunud aastal andis rahapesu andmebüroo välja 96 luba finantssanktsiooni erandiks. Enamik nendest lubadest väljastati Muuga ja Sillamäe sadamast väetiste väljaviimiseks.

Lääneriigid on seoses kallaletungiga Ukrainale kehtestanud Venemaale ja Valgevenele terve rea sanktsioone ja külmutanud nii eraisikute kui juriidiliste isikute vara. 13. märtsil pikendati juba kehtivaid meetmeid kuue kuu võrra, ehk 15. septembrini.