Kõlvart: oleksin Ratase asemel tagasi astunud

Ratas ütles, et kohtub järjest piirkonnaorganisatsioonidega, kus kavandatav kongress tekitab küsimusi.

"Eks päris palju ole segadust, et miks seda erakorralist kongressi on vaja. Ja ma olen siis öelnud, et kui seda soovitakse, siis minu meelest see ajahetk ei ole täna õige, aga kui seda soovitakse, siis selle erakorralise kongressi me korraldame," lausus ta.

Keskerakond sai seekordsetel valimistel 16 mandaati ehk 10 vähem kui 2019. aastal. Kõlvart ütles, et erakonna esimehena oleks tema tagasi astunud.

"Kui mina peaksin otsustama, siis jah, mina antud olukorras astuks tagasi. Aga see ei tähenda, et samamoodi peaks ka Jüri otsustama. See on tema valik ja otsus ja on ka erakonna valik ja otsus," lausus Kõlvart.

Kõlvart ütles, et erakonnas on päris palju ka neid, kes arvavad, et erakorraline kongress on vajalik. Ta lisas, et tahab ka ise piirkondadega kohtuda.

Selle, kas erakorraline kongress suvel toimub, otsustab 15. aprillil erakonna volikogu. Kõlvart on öelnud, et kandideerib erakonna esimeheks. Ratas kandideerimise otsust teinud ei ole.

"Seda ma ütlen küll, aga ma ütlen seda erakonnakaaslastele kõige hiljem 15. aprillil, kui on erakonna volikogu," lausus Ratas.

Kõlvart aga Ratase kandideerimises ei kahtle

"Kuna ta ütles, et erakorralist kongressi ei ole vaja, siis see peaks ju tähendama, et me jätkame samal viisil. ja see omakorda tähendab, et koos praeguse erakonna esimehega. Ehk kui praegune esimees tahab jätkata, siis peab ta kongressil võitma," lausus Kõlvart.

Ratase sõnul kanduvad erakonna juhatuses tekkinud pinged ka peagi tööd alustavasse riigikogu fraktsiooni ning tuliseks võib olukord minna fraktsiooni juhtide valimisel. Kõlvart peab erakonna sisest konkurentsi positiivseks, kuid leiab, et poliitilises debatis teiste poliitiliste jõududega peab erakond olema ühtne.