Taiwani president külastab Hiina ähvarduste saatel USA-d

Tsai Ing-weni visiit võimaldab tal tutvustada demokraatlikku saareriiki USA avalikkusele. Hiina peab aga demokraatlikku saart enda territooriumiks ja on lubanud selle ühel päeval vajadusel jõuga tagasi võtta.

Tsai Ing-wen saabus New Yorki kolmapäeval. Taiwanis sündinud Kevin Tsay ütles, et sõitis spetsiaalselt kohale, et Tsaid tervitada. "Tema visiit on oluline, et näidata, et Taiwan erineb Hiinast," ütles Kevin Tsay ajalehele The Wall Street Journal.

USA võimude teatel ei kohtu Tsai Joe Bideni administratsiooni kõrgemate ametnikega. Hiina jõudis siiski juba Tsai reisi kritiseerida.

"See reis pole lihtsalt läbisõit, vaid katse otsida läbimurdeid ja propageerida Taiwani iseseisvust. Küsimus ei seisne Hiina ülereageerimises, vaid selles, et USA toetab Taiwani separatiste," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning.

Tsai peaks järgmisel nädalal külastama ka Los Angelest, kus ta võib kohtuda esindajatekoja spiikri Kevin McCarthyga. Vahepeal külastab Tsai aga Guatemalat ja Belize'i. Mõlemal riigil on Taiwaniga ametlikud diplomaatilised suhted.

Hiina kompartei kõrge ametnik hoiatas kolmapäeval, et Tsai ja McCarthy kohtumine kutsub esile Pekingi vastuse. Kompartei siiski ei täpsustanud, millisel kujul Peking plaanib reageerida.

Eelmise aasta suvel külastas toonane esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi Taiwani. See oli esimene esindajatekoja spiikri külastus saarele viimase 25 aasta jooksul. Pärast Pelosi visiiti korraldas Hiina Taiwani ümbruses sõjalised õppused.