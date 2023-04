Hiina pidas Taiwani vallutamise õppuseid

Taiwani vallutamise õppus on edukalt lõppenud, teatasid Hiina sõjaväejuhid. Hiina valitsuse teatel anti õppustega selge signaal, et katsed Taiwani ametlikult iseseisvaks kuulutada lõppevad rünnakuga.

Taiwani ja seda enda osaks pidava Hiina suhted on olnud väga teravad juba mõnda aega ning see on teravaks ajanud ka Hiina suhted Taiwani toetava USA-ga. Ekspertide hinnangul ollakse sõja puhkemisest Hiina ja Taiwani vahel vaid kukesammu kaugusel ning kas otseselt või kaudselt kistakse sellesse sõtta ka USA.

Eksperdid rõhutavad, et Hiina ei saa Taiwanil lihtsalt minna lasta, sest see annaks Hiina praeguste valitsejate tõsiseltvõetavusele korvamatu hoobi.



"Suur osa Hiina kommunistliku partei legitiimsusest põhineb tõigal, et parteil on võim Taiwani üle. Kui ta sellest ilma jääb, sattub kommunistliku partei autoriteet küsimärgi alla nii partei sees kui ka väljas. Seega on praegu väga raske aeg," sõnas Nanyangi tehnikaülikooli Hiina programmi dotsent Benjamin Ho.

Hiina muidugi ei küsi Taiwani elanikelt, kas need ise ikka soovivad rahvavabariigi osaks saada. Küsitluste järgi ei taha valdav osa taiwanlastest sellisest võimalusest kuuldagi.

"Taiwani annekteerimise soov on üsna veider, sest Hiina ja Taiwan, kas teie arust on neil midagi ühist? See on umbes nagu ma näen mingit kohta ja siis ütlen, et tahan seda annekteerida. Ei kõla ju väga mõistlikult? Kuigi meil on mingid ajaloolised seosed, ei tähenda see, et Taiwan kuulub Hiinale," kommenteeris tarkvarainsener Tsao Yi.

Taiwani sõjavägi on valmis oma kodumaad viimase veretilgani kaitsma, Hiina hiiglaslike väehulkadega võrreldes pole Taiwanil aga sõjaväge ollagi. Seega loodetakse saareriigis väga USA ja teiste lääneriikide peale.

Hiljuti Hiina presidendi Xi Jinpingiga kohtunud Prantsusmaa president Emmanuel Macron on põhjustanud aga suurt kõmu oma avaldusega, et Taiwani pinged on Euroopa jaoks võõras mure ning Euroopa ei peaks oma nina toppima ei Taiwani kriisi ega üldse kriisidesse, mis pole tema omad. Seevastu peaks Euroopa Macroni hinnangul arendama strateegilist autonoomiat, mille juurde kuulub ka eeskätt USA-st sõltumatu kaitsevõime.