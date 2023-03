Saksa inflatsioon aeglustus 7,8 protsendini

Hinnakasv aeglustus Saksamaal võrrelduna eelmise aasta tasemega märtsis 7,8 protsendini, teatas Bloomberg.

Veel veebruaris oli Saksa inflatsioon 9,3 protsenti. Euroopa Keskpank on alates eelmise aasta juulist tõstnud intressimäärasid 3,5 protsenti, et eurotsoonis inflatsioon kontrolli alla saada. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim majandus.

Saksamaa valitsus on kantsleri Olaf Scholzi juhtimisel võtnud kasutusele mitmeid hinnatõusu mõjusid leevendavaid meetmeid. Bloomberg tõi esile, et kuigi Saksamaa suutis edukalt loobuda Venemaa naftast ja gaasist võib Saksamaad siiski oodata kerge majanduslangus.

Hispaanias langes inflatsioon samas 3,1 protsendini võrrelduna eelmise aasta märtsi hindadega, teatas samuti Bloomberg. Veebruaris oli inflatsioon Hispaanias kuus protsenti.