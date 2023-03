Rootsi loodab Türgilt ja Ungarilt NATO-ga liitumiseks peagi rohelist tuld

Stockholm tunneb rõõmu, et naabrid Soomes on jõudmas kõigi NATO riikide jah-sõnani nende liitumistaotlusele ja loodab peagi järele jõuda.

"Põhjus, miks ma olen väga lootusrikas, on see, et ma tean, et see on õige asi, mida teha. Suur enamus rootslastest, üle 70 protsendi Rootsi elanikest on arvamusküsitluste järgi NATO liikmesuse poolt ja valitsus viib seda poliitikat ellu. Samuti arvan ma, et meie tugevus tuleneb ulatuslikust ja sügavast toetusest, mida me tunneme oma liitlaste poolt, sealhulgas Balti riikide poolt," ütles Billström ERR-ile.

Türgi Stockholmi saatkonnast ei ole siiski häid uudiseid tulnud, kuigi välisministri sõnul on Rootsi täitnud kõik Türgile antud lubadused terrorivastase võitluse tugevdamise osas.

Uue ebameeldiva üllatusena on Ungari tulnud välja nõudmisega, et Rootsi peaks lõpetama nende kritiseerimise õigusriigi küsimustes vähikäigu tegemise eest.

"Me oleme veidi nördinud sündmuste sellise arengu pärast. Rootsi ja Soome on väljendanud samasugust kriitikat Ungari õigusriigi küsimuses, nagu ka Euroopa Liit tervikuna. Seetõttu on raske mõista, miks Soome taotlus on ratifitseeritud ja Rootsi oma mitte," sõnas Billström.

Näib aga, et raskused ei ole siiski kahandanud rootslaste soovi NATO-ga liituda.

"Me muutume ühiselt koos hoopis tugevamaks, absoluutselt," sõnas Stockholmis "Aktuaalse kaameraga" rääkinud Kent. "Me peame jääma oma põhimõtete juurde, mis puudutab meie vabadusi ja demokraatiat ning mitte lubama kellelgi dikteerida seadusi ja reegleid Rootsis. Kui me saame heakskiidu, siis me peaksime ühinema NATO-ga, aga me ei tohiks kiirustada," ütles Johannes.

"Ma arvan, et rootslased tahavad väga NATO-ga liituda. Koos Soomega, aga kui me ei saa seda koos teha, siis parem on üks riik NATO-s kui kaks riiki sealt väljas," sõnas Dagens Nyheteri julgeolekuteemade ajakirjanik Mikael Holmström.

Venemaa suursaadik Stockholmis avaldas sel nädalal arvamust, et kui Rootsi liitub NATO-ga, siis muutub ta Venemaa jaoks legitiimseks sihtmärgiks.

"Me teavitasime neid, et me ei arva hästi nende levitatud sõnumitest. Rootsi julgeoleku üle otsustab üksnes Rootsi ja mitte ükski teine riik," ütles Billström.

Vene saadiku sõnum tuletas rootslastele taas meelde, miks nad on teinud kiire suunamuutuse NATO-ga liitumise kasuks ja üksnes tugevdas seda arusaama.