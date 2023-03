Stoltenberg: Rootsi võiks juulikuuks NATO-ga liituda

Kaitsealliansi NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles intervjuus Politicole, et loodab Rootsi ühinemist NATO-ga juulikuuks. Ööl vastu reedet kiitis Türgi parlament heaks Soome liitumise NATO-ga, olles viimane NATO riik, kes Soome liitumise ratifitseeris.

Nii Soome kui ka Rootsi esitasid 2022. aastal taotluse liituda NATO-ga, kuid mõlema riigi vastuvõtmine kaitseallianssi on viibinud ning Türgi ja Ungari parlamendid viivitasid pikalt kahe riigi taotluse ratifitseerimisega.

Jens Stoltenberg rõhutas, et tema sihiks on Rootsi liitumise ratifitseerimine peale Türgi 14. mail toimuvaid parlamendivalimisi, kuid enne 11. juuli Vilniuse tippkohtumist. Politico juhtis tähelepanu, et Türgi heakskiidu saamine ei pruugi tähendada muutust Türgi valitsuses. Türgit pikalt valitsenud Recep Tayyip Erdogani AKP erakonda ootab üle pika aja ees raske valimisperiood.

Kuigi ka Ungari pole Rootsi taotlust ratifitseerinud, siis peetakse põhiliseks Rootsi kaitsealliansiga liitumise tõrkeks Türgit. Türgi süüdistab Rootsit kurdi-rühmituste toetamises. Türgit ärritas ka koraani koopia põletamine Stockholmis, mistõttu aasta alguses peatati ajutiselt läbirääkimised Rootsi ja Türgi vahel NATO liikmesuse küsimuses. Kõnelused taastati märtsis.

Jens Stoltenberg tõi esile, et kui nii Soome kui ka Rootsi liituvad NATO-ga, siis elab 96 protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast NATO riikides.