Lätis elab tulevikus vähem inimesi kui Eestis

Eurostati prognoosi kohaselt väheneb Euroopa Liidu elanikkond aastaks 2100 kuus protsenti ehk majandusblokis elaks siis 27,3 miljonit inimest vähem kui 2022. aasta 1. jaanuaril. Läti demograafiline trend väheneb samas kiiremini allapoole ning juba 2045. aastaks võib lätlasi olla vaid 1,5 miljonit ja aastaks 2100 1,16 miljonit, teatas Läti LSM.

Prognoosi kohaselt langeb 2060. aastaks Läti elanikkond väiksemaks kui Eesti populatsioon samal ajal. Eestis elab praegu 1,3 miljonit inimest ning sajandi lõpuni püsib Läti kolmest Balti riigist kõige väiksema elanikkonnaga.

Leedu on ka sajandi lõpus kolmest Balti riigist kõige suurema elanikkonnaga. Aastaks 2100 langeb inimeste arv Leedus 2,8 miljoni pealt 1,7 miljonini, mis on väiksem kui praegune Läti populatsioon.

Läti elanikkonna kahanemine perioodil 2011 kuni 2021 oli Euroopa Liidu üks suurimaid. Tol perioodil vähenes inimeste arv kiiremini vaid Bulgaarias (-11 protsent) ja Horvaatias (-10 protsenti). Lätis kahanes populatsioon üheksa ja Leedus kaheksa protsenti tol perioodil.

In 2021, compared with 2011, data at EU NUTS 3 regional level show the largest increases in population in:

Ilfov (+40%)

Wartburgkreis (+27%)

Luxembourg (+26%)



Largest decreases in Bulgarian & Croatian regions (18 regions between -17% & -25%)

