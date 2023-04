Kiiev kavatseb Krimmi vabastamise järel hävitada Kertši silla

Danilov käis Krimmi vabastamise järgse plaani välja ajal, mil Ukraina väed valmistuvad kevadiseks vasturünnakuks, millega soovitakse saavutada otsustavat edu üle aasta kestnud sõja lõpetamiseks.

Danilovi sõnul kavatseb Ukraina valitsus pärast Krimmi vabastamist astuda mitmeid samme. Esiteks esitatakse süüdistus ukrainlastele, kes on töötanud Moskva poolt võimule pandud Krimmi administratsioonis. Osa neist saaks kriminaalsüüdistuse, osa kaotaks riigi poolt makstava pensioni ja saaksid avalikus teenistuses töötamise keelu.

Teiseks saadetaks Krimmist välja kõik Venemaa kodanikud, kes on sinna elama asunud peale Krimmi annekteerimist 2014. aastal.

Kolmandaks hävitatakse 19 kilomeetri pikkune Kertši sild, mille Venemaa ehitas ning mis ühendab Krimmi poolsaart Venemaaga. Kõnealune, Euroopa pikim sild sai mullu oktoobris plahvatustest tugevalt kannatada. Venemaa süüdistas plahvatustes Ukraina salateenistusi, Ukraina ametlikult vastutust ei võtnud.

Kertši sild avati 2018. aastal.

Krimmi saatus võib olla võtmetähtsusega, kui Venemaa ja Ukraina kunagi alustavad läbirääkimisi. Kreml on nõudnud, et Ukraina tunnustakse Krimmi ja teisi annekteeritud Ukraina alasid Venemaa osana. Ukraina on omalt poolt välistanud igasuguste rahukõneluste alguse, kui Venemaa väed pole lahkunud kõigilt okupeeritud aladelt, kaasaarvatud Krimmist.