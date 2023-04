Mustoneni kõrvalejätmine ei muuda Hortus Musicuse esinemiskava

"Hortus Musicuse kontserdid – kõik, mis meil on kavas tänase teadmisega – toimuvad," ütles esmaspäeval Mustoneniga kohtunud Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro.

Orro lisas, et kavatseb siiski sel nädalal kohtuda ka ansambli liikmetega, et plaane täpsustada. "Aga kontserdid kindlasti kõik toimuvad ja sellepärast publik muretsema ei pea," kordas ta.

Orro rõhutas, et ehkki Eesti Kontsert on seisukohal, et inimesed on oma valikutes vabad ja saavad muusikutena esineda seal, kus nende väärtusehinnangud seda lubavad, ei nõustu organisatsioon Mustoneni otsusega.

"Eesti Kontserdi vaatest me kindlasti taunime Venemaal esinemist praegu ja see läheb kindlasti sügavasse väärtuskonflikti meie tõekspidamistega, mistõttu Eesti Kontsert oma koostöö Andres Mustoneniga ka lõpetas," märkis ta.

Mustonen esines 19. märtsil Venemaal Novosibirskis koos pianist Jekaterina Metšetina ning džässtrompetist Vadim Eilenkrigiga. Metšetina on Putini juures tegutseva kultuuri- ja kunstinõukogu liige, kes kirjutas 2014. aasta märtsis alla Venemaa kultuuritegelaste pöördumisele, millega toetati Vladimir Putini Ukraina- ja Krimmi-poliitikat, vahendas Postimees.

Orro: Mustonen sai aru, mida teeb

Orro tunnustas Mustoneni kunstnikuna ja lisas samas, et dirigent on teinud oma praegused valikud teadlikult.

"Ma kindlasti tahaksin siin toonitada, et minu meelest on ülekohtune infantiliseerida siin muusikut, justkui ta ei saaks aru, mida ta teeb või kus esineb või milline olukord valitseb hetkel maailmas. Saan kinnitada, et Andres Mustonen on väga adekvaatne, intelligentne inimene ja saab väga täpselt aru, mis kuskil toimub ja on ka ratsionaalne," ütles Eesti Kontserdi juht.

"Kindlasti ei ole Eesti Kontsert asunud positsioonile, et kedagi tühistada või Andres Mustoneni osa Eesti muusika- või kultuuriloos alahinnata. Ei, vastupidi, me hindame Andres Mustoneni panust väga kõrgelt ja kui nüüd Andres sai ka kultuurkapitali elutöö preemia, siis meie oleme küll seisukohal, et see elutöö preemia läks väga õigele inimesele ja tema panus Eesti muusikasse on olnud väga suur," jätkas Orro.

Orro sõnul arutas ta Mustoneniga praegust olukorda ning mõlemad mõistsid, miks sellised otsused on tehtud.

"Kindlasti ma ei saaks öelda, et emb-kumb meist vastaspoole vastu mingit lõplikku kauna kannaks või tohutult pahane oleks. Pigem ma saan öelda, et me mõlemad oleme tegelikult kurvad," selgitas Orro.

Küsimusele, kas tulevikus oleks siiski võimalik Mustoneni koostöö Eesti Kontserdiga, vastas Orro: "Jah, nii ultimatiivne ma kindlasti täna ei ole. Aga praegu on küll vaja natukene aega ja seedida ja tegelikult me kõik üheskoos tahaks loota, et hoopiski jube sõda Ukrainas ära lõpeks..

Hortus Musicus tegutseb küll Eesti Kontserdi all, aga organisatsioon ei ole otseselt Mustoneni tööandja, vaid muusik osutab ansamblile kunstilise juhi teenust. Lisaks Eesti Kontserdile loobusid Mustoneni teenetest ka pühapäeval toimunud palmipuudepüha kontserdi korraldajad, ta asendati Endrik Üksväravaga.