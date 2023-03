USA ei plaani kiirendada reservide täitmist ja nafta hind langes

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes reedel, kuna USA energiaminister teatas, et riik ei kiirusta strateegilistest varude täiendamisega.

Brenti hind langes reedel neli protsenti ja on nüüd umbes 74 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 68,58 dollarit barreli kohta.

USA energiaminister Jennifer Granholm lükkas tagasi võimaluse, et riik hakkab turult ostma rohkem naftat, et oma varusid täiendada. "Sel aastal on meil raske seda madalat hinda ära kasutada," ütles Granholm.

Investorid siiski muretsevad Euroopa pangandussektori tervise pärast. Deutsche Banki aktsia langes reedel 15 protsenti. Saksa Commerzbank kukkus 8,5 protsenti, Prantsuse Societe Generale langes 7,4 protsenti. Üleeuroopaline indeks Stoxx Europe 600 langes 5,7 protsenti.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz proovis reedel turgu rahustada ja ütles, et pangandusjärelevalve on Euroopas tugev ja stabiilne, vahendas Bloomberg.