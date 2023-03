Nafta hinnalanguse tanklatesse jõudmine võib võtta mõned päevad

"Valmiskütuse hinnad tulevad alati kerge viitega järgi. Ka diisli ja bensiini hinnad hakkasid eilse Brenti valguses langema. Kui nad üks-kaks päeva jäävad samale tasemele, et ei toimu kohest tagasihüpet, siis kindlasti mingit hinnalangust võib oodata ka Eestis lähipäevil," ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

"Aga ootame ära. Eelimsel suvel me nägime olukordi, kus hind tuli alla ja siis päev või poolteist hiljem hüppas täpselt samasugusele tasemele tagasi. Eilne kukkumine oli pajus ikkagi tingitud USA pankade paanikast. Ja mis nüüd siin saama hakkab. Paistab, et kas on tegemist emotsiooniga või mitte," lisas Kärsna. "Tänase või homse päeva jooksul on see pilt ees."

Circle K ütles, et uusi hindu on oodata kuni nädala jooksul. "Maailmaturu toornafta hinnaarengud peegelduvad üldjuhul Eesti mootorikütuste jaehindades kuni nädal hiljem. Lähtuvalt jaamade laovarudest. Seda juhul, kui praegune hinnatase. jääb püsima ning ei asendu sama kiire tõusuga," rääkis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Neste konkreetselt hinnalangusest rääkida ei soovinud, kuid ütles, et jälgib kütuste hinnastamisel tähelepanelikult nii maailmaturgu kui ka Eesti kohalikku hinnataset. "Lisaks on meil ka kütusevaru, mis on ostetud varasema hinnataseme juures. Ka see mõjutab hindade kujunemist. Aga eks me näe, mis juhtub," ütles Neste Eesti peadirektor Dennis Antamo.

Neste sõnul on neil kütusevarud nii tanklates kui ka Muuga terminalis, kuid kui kaua vana hinnaga kütust veel jagub, Antamo öelda ei soovinud. "Me loomulikult ei jaga seda informatsiooni," rääkis Antamo.

Küsimusele kas kliendid peaksid tankimisega ootama, vastas Antamo, et oodata ei ole mõtet, sest hinnalangus väga sügav ei tule. "Mui me vaatame Eesti turul ajalooliselt toimunud hinnamuutustele, siis need ei ole kuigi suured. Mõned sendid alla või üles. Pikas perspektiivis, kui tankida on tarvis, tasub seda teha. Mõni kord sa võidad mõned eurod, teine kord kaotad," lisas Antamo.

Brenti naftabarreli hind langes kolmapäeval 2021. aasta tasemele ehk alla 75 dollari. Viimati maksis üks Brenti barrel nii vähe 2021. aasta sügisel.