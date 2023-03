WSJ: naftasektori tulevik on ebakindel

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et investorid eeldasid varem, et sel aastal püsib nafta hind kõrgel tasemel. Investorid muretsevad nüüd maailmamajanduse ebakindluse pärast, see muudab omakorda nafta hinna käitumise prognoosimise keerulisemaks.

Eelmisel aastal teenisid naftafirmad rekordilisi kasumeid. Investorid muretsevad nüüd, et lääneriike võib sel aastal tabada majanduslangus. Ärev olukord panganduses on kasvatanud hirme, et järgmine majanduskriis on ukse ees. Investorid alustasid keskmise suurusega pankade osakute müümist. Finantssektori raskused kandusid üle ka toorainete turgudele.

Hiina leevendas aga karme koroonapiiranguid. Investorid eeldavad, et Hiinas kasvab nõudlus toornafta järele. USA ja Euroopa nõudluse väljavaated on aga ebakindlad. Investorid on nüüd globaalse nõudluse kasvu osas üha ebakindlamad, vahendas The Wall Street Journal.

Andmefirma Kpler teatel tarnis Hiina märtsis mere kaudu 11,4 miljonit barrelit naftat päevas. Üha rohkem renditakse välja suuri tankereid, mis viitab, et Hiinas võib nõudluse tõus jätkuda.

Paljud investorid leiavad, et Hiina nõudluse kasv lubab energiafirmadel jätkata suurte dividendide maksmist ja aktsiate tagasiostmist. "Kui vaadata aasta teist poolt, siis globaalne nõudlus jõuab kõigi aegade kõrgeimale tasemele," ütles finantsfirma Tortoise juht Rob Thummel.

Mõned kauplejad siiski kahtlevad, et nõudlus Hiinas võib nafta hinda järsult tõsta. USA-s on nõudlus diislikütuse järele langenud 12 protsenti. See tuleneb sellest, et tööstussektoris on laenuvõtmine ja äritegevus vähenenud.

Intressimäärade tõus vähendas hüpoteeklaenude andmist. Import konteinerlaevade kaudu väheneb, kuna jaemüüjad loobusid tellimustest.