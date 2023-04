Bulgaaria parlamendivalimised võitis napilt opositsiooni juhtpartei GERB

Bulgaaria parlamendivalimised võitis napilt Boiko Borisovi juhitud parempoolne GERB-i juhitud valimisblokk. Teiseks tuli Kiril Petkovi juhitud liberaalne valimisliit, mis on koalitsiooni Borisoviga välistanud. Pühapäeval toimunud valimised olid viimase kahe aasta jooksul viiendad.

Bulgaaria endise peaministri Boiko Borisovi juhitud parempoolne GERB erakond (Граждани за европейско развитие на Бъʌгария) võitis esialgsetel andmetel napilt parlamendivalimised, selgus Bulgaaria valimiskomisjoni avaldatud andmetest. Pühapäeval toimunud valimised olid viiendad viimase kahe aasta jooksul. GERB võitis ka 2022. aasta sügisel toimunud valimised.

Bulgaaria valimiskomisjoni andmeil sai GERB koos nendega valimisliidus olnud parteiga Ühendatud Demokraatlikud Jõud (Съюз на демократичните сил) 26,5 protsenti häältest ning eelmise peaministri Kiril Petkovi juhitud liberaalne ja euroopameelne erakond Muutuste Jätkumine (Продължаваме промяната) koos parteiga Demokraatlik Bulgaaria (Демократична България) said 24,6 protsenti häältest.

Paremäärmuslik ja venemeelne Taassünni erakond (Възраждане) sai 14,1 protsenti häältest, mis on siiani selle partei parim tulemus. GERBi liitlasparteiks peetav türklaste vähemust esindav tsentristlik Liikumine Õiguste ja Vabaduste Eest (Движение за права и свободи) sai 13 protsenti häältest. Parlamendis on esindatud ka venemeelne Bulgaaria Sotsialistlik partei (Българска социалистическа партия), mis sai 9 protsenti häältest. Populistlik partei On Selline Rahvas (Има такъв народ) sai neli protsenti häältest.

Kiril Petkovi valimisliit võitis valimised pealinnas Sofias, saades 32,06 protsenti häältest. GERB sai selle tulemusega võrrelduna neli protsenti vähem toetust pealinnas. Alpha Research andmetel oli valimisaktiivsus vaid 40,5 protsenti. Samas eelmistel parlamendivalimistel oktoobris oli see veelgi madalam, vaid 39,41 protsenti, meenutas The Balkan Insight.

Bulgaaria pikalt kestnud poliitiline kriis tuleneb võtmeparteide juhtide omavahelisest antisümpaatiast, mistõttu on viibinud ka euro vastuvõtt Bulgaarias ning samuti pole veel heaks kiidetud 2023. aasta riigieelarvet, selgitas Reuters. Analüütikud kardavad, et pühapäevaste parlamendivalimiste ebaselge tulemus võib viia järgmiste erakorraliste parlamendivalimisteni.

Nii Boiko Borisov kui ka Kiril Petkov väidavad avalikult, et soovivad toetada Ukrainat, hoolimata Bulgaaria ajaloolistest sidemetest Venemaaga. Petkovi juhitud valimisliit samas süüdistab Borisovi varasemat valitsusaega korruptsiooni vohamises ning on seetõttu GERB-ga koalitsiooni tegemise välistanud. Boiko Borisov oli Bulgaaria peaminister väikeste katkestustega 2009 aastast kuni 2021. aastani. Kiril Petkov oli peaministri rollis 2021. aastast 2022. aastani, olles enne seda riigi rahandusminister.

Pühapäeval toimunud parlamendivalimiste ametlikud lõplikud tulemused avalikustatakse hiljemalt 6. aprillil.