Soome sotside juht Sanna Marin astub parteijuhi kohalt tagasi

Soome Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) juht Sanna Marin teatas kolmapäeval, et astub erakonna juhi kohalt tagasi. Soomes toimusid hiljuti parlamendivalimised, mille võitis parempoolne Koonderakond (Kokoomus). Kohti said juurde ka Põlissoomlased (Perussuomalaiset) ning Soome sotsiaaldemokraadid. Sotside senised koalitsioonipartnerid kaotasid kohti parlamendis ning üldarvestuses oli sotside tulemus valimistel paremuselt kolmas, vahendas Yle.

Koonderakonna juht Petteri Orpo teatas teisipäeval, et alustab järgmisel nädalal uue valitsuse loomiseks konsultatsioone ning ei välista ühtegi erakonda uues valitsuskoalitsioonis.

SDP asejuht Matias Mäkynen kinnitas esmaspäeval Soome rahvusringhäälingule Yle, et sotsid osalevad valitsuskõnelustel, juhul kui selline kutse tuleb. Mäkyneni sõnul on erakordselt oluline jõuda finantsküsimustes konsensusele. Valitsuskoalitsioon seadis varem eesmärgiks kärpida kuus miljardit eurot nelja aasta jooksul. Selle kärpega on kõik erakonnad nõustunud. Matias Mäkynen rõhutas, et sotsid ei toeta kärpeid haridussüsteemile ega sotsiaalkindlustusele.