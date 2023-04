Hispaania tõi Eestisse keskmaa õhutõrjesüsteemi NASAMS

Paldiski Lõunasadamas laaditi maha Hispaaniale kuuluvad keskmaaõhutõrjesüsteemid NASAMS. Süsteeme oodati Lõunasadamas jub 25. märtsil. Kaubalaeval puudus ramp, seega tuli tehnika kraanaga kaile tõsta.

Laeval oli 60 ühikut lasti, kuid hispaanlased ei kommenteeri rohkem, enne kui relvad on lahinguvalmis. Norra ja USA koostöös valmistatud süsteem laseb olenevalt rakettidest 30–120 kilomeetri kaugusele.

Hispaania süsteem jääb kokkuleppe kohaselt Eestise neljaks kuuks.

"Me teeme tööd ka selle nimel, et uute liitlastega leida rotatsioonikava sarnaselt, nagu meil on praegu õhuturbemissioon – et saaks ka õhukaitsemissiooni," lausus kaitseminister Hanno Pevkur.

NASAMS tuleb laskmiseks maha laadida ning laskevalmis seada, milleks kulub umbes tund. Kaitseväe nõudmine on, et Eesti hangitavaid rakette saaks lasta ka kandemasinalt.

Maikuus selgub Läti ja Eesti keskmaaõhutõrje ühishanke võitja.

"Seejärel loomulikult hakkame vaatama, kas kellelgi meie liitlastest on seda süsteemi kohe meile pakkuda. Aga sõltumata sellest, milline see süsteem saab olema, ka see, et hispaanlased on siin, tegelikult annab meile juba võimaluse õhuvalvekeskuses Ämaris kõik need süsteemid omavahel ära integreerida," rääkis Pevkur.

NASAMS on relvastuses lisaks Norrale 10 riigis, lähimatest Soomes ja Leedus. Süsteem on kasutusel Ukrainas.