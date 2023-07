Pevkur soovib Hispaania NASAMS-ite lähetust Eestis pikendada

NATO Vilniuse tippkohtumisel vastu võetud otsus alustada Balti riikides õhutõrjerotatsiooni sarnaselt hävitajatest koosneva õhuturbemissiooniga pole veel osalejatega täidetud. Euroopa riigid on oma õhutõrjesüsteeme saatnud ka Ukrainasse.

Aasta alguses lubas Hispaania saata oma keskmaa õhutõrjesüsteemid NASAMS Eestisse neljaks kuuks. Hispaania NASAMS-i patarei on ka Lätis.

Kaitseminister Hanno Pevkur loodab, et Euroopa kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Toledos õnnestub Hispaania lähetust pikendada.

"Nüüd me oleme nendega läbirääkimisi pidanud. Loodame vähem kui kuu aja pärast toimuval Euroopa kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Hispaanias jõuda kokkuleppele, et nad pikendaksid oma siinviibimist. Eelindikatsioon on, et me võiksime selle kokkuleppe saavutada. /.../ Soomlastel oleks variant. Ja kui nüüd Soome valimiste järgselt uus kaitseminister käis Eesti visiidil, siis me põgusalt seda ka rääkisime," rääkis Pevkur.