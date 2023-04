Kristina Kallas: riigi kuludele tuleb panna moratoorium

Koalitsiooniläbirääkijad on kokku leppinud struktuursetes reformide vajalikkuses, et vähendada riigi pikaaegseid kumuleeruvaid kulusid; pidurit tuleb aga kuludele tõmmata kohe, sest muidu ei tulda riigieelarve puudujäägist ka järgmise kümne aastaga välja, ütles "Esimeses stuudios" Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas.

Kallas ütles varem kolmapäeval, et riigi rahanduse seis on palju halvem, kui erakond koalitsioonikõnelustele minnes arvas ning et ühtegi maksu ei saa tõsta enne, kui riigi püsikulud on saanud kontrolli alla.

"Teadsime, et eelmiste valitsuste tehtud kulutustel katet ei ole. /.../ Teadsime ka neli aastat tagasi et pikaajalistele kuludele katet ei ole. Me tegelikult ei teadnud, et seis on nii halb, sest otsa on tulnud majanduskriis," lausus ta "Esimeses stuudios".

Kallase sõnul ollakse koalitsiooniläbirääkimistel jõutud punkti, kus on arutamisel on veel vaid kõige keerulisemad ja raskemad punktid. Kui läbirääkimiste algus sujus kiiresti ja kergelt, siis pärast rahandusministeeriumi prognoosiga tutvumist muutusid läbirääkimised märksa keerulisemaks, sest selgeks sai, et paljude lubaduste katteks pole riigikassas raha.

"Natuke ikkagi on need läbirääkimised valusad, sest kõik on raha taga kinni. Raha. Raha. Raha. Kõik on selle taga kinni. Sest seda lihtsalt ei ole," ütles Kallas.

Kallase sõnul käivad praegu vaidlused selle üle, mida ei saa teha nendest asjadest, mida kolm erakonda on lubanud. Kuid märksa keerukam on hakata maha kriipsutama asju, mida on juba minevikus lubatud või kokku lepitud, nentis ta.

"Sest riigi kuludele tuleb panna moratoorium peale. Meil ole muidu võimalik august välja tulla. See tähendab ka, et mõned otsused, mis on minevikus tehtud, me peame neile julgema otsa vaadata, ja nüüd on see julguse küsimus: millele me julgeme osta vaadata. See on väga valus, see ei ole ühelegi valitsusele meeldiv hakata kärpima, et teatud otsuseid ümber vaadata," lausus Kallas.

"Tuleb võtta valge paber ja hakata riigieelarvet uuesti üles ehitama. Aga me oleme kokku leppinud, et me selle väga keerulise harjutuse teeme ära. Sellega on kõik partnerid nõus, et väga põhjaliku riigieelarve inventuuri peame nagunii ära tegema. Pigem on küsimus selles, et meil on vaja ka järgmise aasta eelarvega jõuda sinna, et täidame Euroopa Liidu Maastrichti kriteeriume. Ja see on väga valus teema," lisas ta.

Riigi pikaaegsete kulude vähendamise teemal on Kallase sõnul tulisemad vaidlused sotsiaaldemokraatidega, seda juba maailmavaateliste erinevuste tõttu. Pikaajalisi kulusid vähendamata jätta aga ei saa.

"Meil (eelmiste valitsuste poolt) on planeeritud püsikulud, mis kumuleeruvalt kasvavad ja sellele on vaja revisjonis otsa vaadata. /.../ Päris miljard (eurot) miinust ei ole, aga isegi kui see on poole väiksem, siis sealt ennast välja ei kärbi. /.../ Vaataks nüüd pikemalt ette ja teeks pikema plaani ära, et meil kümne aasta pärast ei oleks nii halba seisu, nagu täna on, "lausus Kallas.