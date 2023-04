Soome on sõjaliste kulutuste osakaalu järgi NATO-s viiendal kohal

Soome riigikaitsekulud olid 2022. aastal NATO riikidest viiendal kohal võrrelduna SKP-ga. Kuigi Soome rahuaja relvajõud on sama suured kui Tšehhil, siis on Soome sõjaaja isikkoosseis samas suurusjärgus Prantsusmaaga.

Värskelt NATO kaitsealliansi liikmeks saanud Soome on teiste riikidega võrreldes riigikaitsekulude keskmike paremike seas, tõi esile Soome rahvusringhääling Yle. Soomest kulutasid 2022. aastal riigikaitsele enam USA (3,47 protsenti SKP-st), Poola (2,43 protsenti), Eesti (2,34 protsenti) ja Ühendkuningriik (2,12 protsenti).

Soome kulutas 2022. aastal riigikaitsele 1,96 protsenti. NATO liikmesriigid on omavahel leppinud kokku, et kõik riigid peaks kulutama riigikaitsele vähemalt kaks protsenti SKP-st. Põhjamaadest kulutas Norra riigikaitsele 1,55 protsenti.

Ameerika Ühendriigid kulutavad samas absoluutarvudes riigikaitsele rohkem kui kaks korda enam kui teised NATO liikmesriigid kokku. Yle samas hoiatab, et USA relvajõudude kulutuste määr ja suur sõdurite arv võib Euroopa julgeoleku mõttes olla eksitav, kuna Ameerika Ühendriikidel on kohustusi ka mujal maailmas.

Üldiselt on Soome rahvusvahelise strateegiauuringute instituudi (IISS) andmetel mitmete teiste riikidega võrrelduna paremini sõjaliselt varustatud. Yle küll rõhutab, et eri riikide relvajõudude võrdlemine on keeruline ülesanne, kuna eri riikidel on erinevad riigikaitselised vajadused. Näites merepiirita Tšehhi vabariigil pole vaja allveelaevu ning saartel asuv Suurbritannia vajab vähem tanke.

Samuti ei ole nõnda lihtne võrrelda kui palju sõdureid igal riigil on. Näiteks Ameerika Ühendriikides töötab relvajõudude heaks ka üle 700 000 tsiviilisiku, keda NATO ei loe sõjaväelasteks. Eesti puhul on aga tsiviilisikud jõudnud NATO tööjõustatistikasse. Soome puhul arvestas Yle palgalisi tegevväelaseid ja ajateenijaid. Samas kui arvestada Soome relvajõudude sõjaaja koosseisu, siis tõuseks Soome kaitseväe suurus 280 000 sõdurini.

NATO-s on kõige enam sõdureid Ameerika Ühendriikides, kus armee, mereväe, lennuväe, eriüksuste ja merejalaväelaste peale on kokku 1,3 miljonit sõdurit. Soome rahuaja relvajõududes teenib ligikaudu 30 000 sõdurit olles sellega näiteks samas suurusjärgus Tšehhi vabariigiga. Euroopast Prantsusmaa relvajõudude koosseisus on üle 200 000 inimese ja Türgis pea pool miljonit. Briti relvajõudude koosseisu kuulub samas 156 000 inimest.

Soome relvajõudude inventaris on ka 240 tanki. Samas kui näiteks Norral on neid 36 ja Poolal IISS hinnangul 137 ning Hispaanial 327.