Hussar: see leping ütleb, et teeme Eesti korda

Hussari hinnangul on suur saavutus juba see, et uus lepe vaatab kaugemale kui tavapärased viis kuni kümme aastat.

"Oluliselt pikemad perspektiivid on välja joonistatud hariduses, väga pikk plaan energeetikas, riigivalitsemises ja personaalse riigi näol on loodud uus kontseptsioon. Need sammud astutakse aastakümneteks. Hea meel on ka, et metsanduse osas astume edasi ja paneme paika oluliselt pikema plaani kui viis või kümme aastat," lausus ta.

Väga oluline osa puudutab Hussari sõnul riigieelarvet, täpsemalt selle korrastamist.

"See leping ütleb, et teeme Eesti korda. Kahjuks viimased viis-kuus aastat on Eestis viljeletud üsna vastutustundetut eelarvepoliitikat. On ka objektiivseid kriteeriumid, see on seotud erinevat kriisidega, mis on eelarvepositsiooni on halvendanud, aga ka paljud tasuta asjade lubamised, mis on eelarve viinud väga suurde miinusesse. Me ei saa nii jätkata. Peame üle vaatama kulud. Koalitsioonileppes sees ka nulleelarve, vaatame üle kõik kulud, kui põhjendatud need on. Kui vaja, tuleb kärpida, ja kui kõigist nendest asjadest ei aita, siis oleme näinud ette maksutõusud," rääkis Hussar.

Eesti 200 saab endale IT- ja majandusministri portfelli, sellesse ametisse asub Tiit Riisalo. Hussari sõnul hakatakse selles ministeeriumis üles ehitama personaalse riigi kontseptisooni.

"Mis tähendab inimeste jaoks automatiseeritud teenuseid. Inimesed ei pea enam püsivalt ametkondadega suhtlema. See puudutab ka kõikvõimalikke toetusi, võimaldab viia toetuste maksmise Eestis täiesti uuele tasemel ja kehtestada ka vajaduspõhised toetused, mis peaks tulevikus olema põhiline viis, kuidas Eestis toetusi makstakse," lausus Hussar.

Uue ministeeriumi alla tuuakse ka kogu tööturu temaatika sotsiaalministeeriumist, lisas ta.