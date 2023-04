Ratas: koalitsioonilepe on suur pettumus

"Koalitsioonilepe on suur pettumus. Tegelikult sellist mandaati ei küsinud ju ükski koalitsioonierakond. Kõik rääkisid pensionide tõusust, Reformierakonnaga eesotsas. Räägiti investeeringutest, räägiti kohalike omavalitsuste toetamisest. Ja praegu me näeme lepet, kus tegelikult koalitsioon surub käe kõige vaesema ja keskmist sissetulekut teeniva inimese rahakotti," kommenteeris Ratas ERR-ile.

Maksutõusud toovad tema kinnitusel reaalse ostujõu languse väga paljudele. "Selge on see, et kui tulumaks tõuseb kõigile kaks protsendipunkti ja käibemaks tõuseb kõigile kaks protsendipunkti, siis see on reaalne ostujõu langus inimestele ja toidukorvi vähenemine," ütles Ratas.

Selle asemel tulnuks tema hinnangul viia sisse astmeline tulumaks. "Siin oleks olnud vaja teistsugust lahendust. See teine lahendus on see, et kõik, kes teenivad rohkem, panustavad ka rohkem – seesama astmeline maksusüsteem, mida Reformierakond kardab kui tuld," sõnas Ratas.

Tema hinnangul hakkab maksumuudatuste tulemusel juba lähikuudel tööpuudus kasvama.

"Kui vaatame viimaste kuude majandusuudiseid, kus paljud ettevõtted on lõpetanud tegevuse või läinud pankrotti, siis ma arvan, et meil on mõne kuu kaugusel see, kus järjest rohkem inimesi kaotab töö ja meie tööpuudus kasvab. See on väga halb signaal turule ja majanduskeskkonnale," selgitas ta.

Ratas lisas, et koalitsioon oleks võinud edasi minna ka Tallinna Haigla rajamise toetamisega. "Ma väga lootsin, et sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 suudavad mõistuse Reformierakonnale pähe panna, kui nad eelmisel suvel selle maha tõmbasid. Aga need on kõik väga olulised asjad, mis koalitsioonileppest on välja jäänud."