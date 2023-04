Regionaalminister võtab üle riigihaldus- ja põllumajandusküsimused

Regionaalministri haldusalasse hakkab kuuluma seni rahandusministeeriumi koosseisu kuulunud riigihalduse ministri valdkond, samuti senise maaeluministeeriumi teemad ehk siis kõik, mis on seotud põllumajandusega.

"Need on kaks kõige suuremat tükki, aga lisaks veel näiteks kõik see, mis puudutab võimaliku maa- ja ruumiameti loomist, kuhu omakorda mingil määral peaks olema liidetud näiteks maa-amet, kõik see, mis puudutab planeeringuid. Tuleb ehitada üles täiesti uus ministeerium," ütles Kallas.

Uuel koalitsioonil on plaanis suurendada kohalike omavalitsuste üldist finantsautonoomiat, aga Kallas, kes on ise olnud varem nii linnapea kui vallavanem, ei usu, et see, kui KOV-id saavad erinevaid makse kehtestada, tegelikult väga suureks päästerõngaks oleks.

"Pigem me peame ikkagi tervikuna üle vaatama, kuidas näiteks üksikisiku tulumaks jõuab kohaliku omavalitsuseni ja selles osas on plaanid päris suured. Alates juba järgmisest aastast me tahame ümber teha kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu põhimõtted, et "kuldse ringi" kohalikud omavalitsused Tallinna ümber annavad mõnevõrra siis oma tulubaasist järele, et aidata regionaalset ebavõrdsust vähemaks muudes piirkondades," selgitas Kallas.

Rahas võetuna läheb Kallase sõnul ümberjagamisele umbes 25 miljonit eurot ning järk-järgult plaanitakse ümberjagamisega pihta hakata 2024. aastal. "Laias laastus kohalikud omavalitsused 10 000 elanikuga, nendel peaks olema see summa kuskil vähemalt miljoni euro kanti. See annab juba piisava toe nendele, et nad saaksid sellest keerulisest situatsioonist välja, mis praegu on tekkinud," rääkis Kallas.

Tulevane regionaalminister ütles, et lähinädalatel saab täpsemalt rääkida, milline ümberjagamise mudel olema hakkab.

"Põhiline, millest inimesed peavad aru saama, on, et see suund, kuhu me oleme praegu oma maksusüsteemiga kohalike omavalitsuste tasandil liikunud, on regionaalset ebavõrdsust ainult suurendanud ja selle nimel me tahame võtta ette konkreetseid samme ja mitte lihtsalt kosmeetilisi, vaid ikkagi väga jõulist."

Senine keskkonnaminister Kallas ütles riigimetsa raiemahust rääkides, et koalitsioonikõnelustel seda otseselt ei fikseeritud, aga kokkulepe oli, et raiemahud jäävad praegu samale tasemele, mis senine keskkonnaminister kinnitas. "Kas tulevikus see muutub, sõltub juba uuest keskkonnaministrist ja uue koalitsiooni üldisest arutelust, aga hetkel ta jääb paigale."