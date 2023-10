Hartman koordineerib ministeeriumis ruumiameti loomist

"Koalitsioonileppes on punkt, mis annab regionaal- ja põllumajandusministeeriumile koostöös kultuuriministeeriumi ja kliimaministeeriumiga ülesande esitada valitsusele hiljemalt 1. jaanuariks ettepanek, kuidas see valdkond reorganiseerida ja kuidas luua maa- ja ruumiamet. Mind võeti ühe projektijuhina seda teemat vedama ja teiste partneritega koostööd tegema," rääkis Hartman reedel ERR-ile.

Viitele, et ta on seni tuntud pikaajalise kultuuriministeeriumi töötajana – Hartman on seal töötanud nii ministri, asekantsleri kui ka kultuuriminister Indrek Saare nõunikuna – vastas Hartman, et on puutunud oma varasemas karjääris kokku ka arhitektuuri ja ruumiplaneerimise teemadega.

"Ma kultuuriministeeriumis puutusin sama moodi kokku arhitektuuri valdkonnaga ja üks tegelikult väga suur teema või mure, mis sai lahendatud, oli ERM-iga seotud maade küsimus. Sellest ajast tekkis mul väga hea kontakt arhitektuuri esindusorganisatsioonidega ja ka nemad andsid märku, et Piret - meil on täna vaja abi selle ettepaneku kokkupanemisel. Sa tunned väga paljudest erinevatest majadest esindajaid, asekantslereid, teemajuhte - kas oleksid valmis appi tulema," rääkis Hartman.

"Aga ma kindlasti ei ole siin valdkonna eksperdina - need inimesed on meil olemas ja neid me ka kaasama partnerite näol. Pigem on minu ülesanne just olla selline nii-öelda vahemees nende erinevate osapoolte vahel, et jõuda kompromissettepanekuni koos oma meeskonnaga," lisas ta.

Hartmani sõnul ollakse praeguseks jõudnud nii kaugele, et juba novembrikuus esitatakse valitsusele ettepanek ameti moodustamiseks.

Viitele, et regionaal- ja põllumajandusministeeriumi juhtival minister Madis Kallasel (SDE) on suhteliselt palju nõunikke ning võib tekkida küsimus, et ka Hartman on tegelikult kantslerivaldkonna nõunikuna ministeeriumi juhtkonda ära peidetud, rõhutas ta, et ei ole poliitiline nõunik ja tema ametiaeg on tähtajaline.

"Ei, mina ei ole poliitiline nõunik, täna ma olengi juhtkonna nõunik, kelle konkreetne ülesanne on tegeleda ainult selle projektiga. Ma ei anna ministrile nõu muudes küsimustes. Ma vean seda projekti koos väikese projektimeeskonnaga ja partneritega. Ja praegu on mul kokkulepe, et ma olen kuni aasta lõpuni," kinnitas Hartman, kelle kuupalk on 4000 eurot.

Piret Hartman Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ja minu tegevus on seotud sellega, et me jõuaksime nii kaugele, et valitsus selle otsuse vastu võtaks. Eesmärk on see, et järgmisel aastal on ettevalmistused selle ameti loomiseks, et 2025. aasta 1. jaanuaril see amet avada. Nii et praegune tegevus ongi seotud just sellega, et see valitsusse minev ettepanek saaks kokku pandud. Ja me loodame nii kaugele jõuda nüüd novembri keskpaigaks vähemalt," kordas ta.

Maa- ja ruumiametisse tulevad Hartmani sõnul kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonnaga seotud rakendustegevused, regionaal- ja põllumajandusministeeriumist planeerimisega seotud rakendustegevused ja maa-ameti olemasolevad ülesanded. "Mõne asutusega käivad veel läbirääkimised - see on see, mida me tahame ära teha esimeses etapis. Aga me vaatame juba ka laiemalt teist etappi - läbirääkimised käivad ka muinsuskaitse valdkonna ehitusega seotud teemadega," rääkis ta.

Maa- ja ruumiameti loomise eesmärk on ametlike dokumentide kohaselt koondada eri ametkondade maa- ja ruumiplaneerimisega tegelevad struktuuriüksused ühtseks tervikuks. Amet hakkaks tegelema kvaliteetse elukeskkonna loomisega nii linnas kui ka maal. Seniste ruumilise planeerimisega tegelevate ametkondade koondamine ühtseks ametiks annab läbimõeldumad ruumiotsused, kompetentsi koondava partneri inimestele, ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja ministeeriumitele.