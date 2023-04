Metsatöösturite sõnul on sektori tööhõive otseselt raiemahtudega seotud

Eelmine keskkonnaminister ja uus regionaalminister Madis Kallas ütleb, et raiemahtude kärpimisel metsandussektori töökohtade arv ei vähene. Metsatööstuse liidu andmetel on aga tööhõive metsanduses ja sellega kaasnevates sektorites olnud raiemahtudega otseselt seotud.

Võrumaa üks suuremad tööandjaid, ehituskomponentide ettevõte Barrus annab praegu tööd 300 inimesele. Konkurentsivõime puudumise tõttu koondas firma eelmise aasta lõpus 50 inimest. Ettevõtte põhitooraine on männipuu.

"Kui raiemahte jääb vähemaks, tähendab raiumist on vähem, tähendab harvesteri juhte on vähem vaja, tähendab autojuhte on vähem vaja. Barruse vaates peame selle tooraine kuskilt mujalt tooma. Praegu toome – ja paljud Eesti puidutööstused toovad – seda Skandinaaviast ehk Soomest-Rootsist, osalt ka Norrast. Ja see paneb toormele paarkümmend protsenti hinnale otsa, mis tähendab, et me jääme konkurentsis oma kallitele kolleegidele Skandinaavias alla ja lihtsalt olemegi sunnitud kokku tõmbama," selgitas Barruse juhatuse liige Martti Kork.

Eelmise valitsuse keskkonnaminister ja nüüdse valitsuse regionaalminister Madis Kallas (SDE) ütles aga, et Eesti raiemahtudel tööhõivele mõju pole.

"Kui me vaatame praegu, kuidas on maalt elu hävinud viimase 30 aasta jooksul, samal ajal, kui palju me oleme raiemahtu tõstnud viimase 15 aasta jooksul näiteks, siis mina siin seost ei näe. /.../ Kui te võtate kümme protsenti ära, siis me kahjuks peame ka kümme protsenti töötajatest koondama – sellist seost kahjuks või õnneks ei ole," rääkis Kallas.

Ametliku statistika järgi oli raiemaht aastal 2000 ja 2021 enam-vähem sama suur ehk 10,7 miljonit tihumeetrit. Vaid kolmel aastal on see olnud kõrgem.

Kallase hinnangul saab tööhõivet metsanduses samas mahus hoida vaid siis, kui praegu vähem metsa raiutaks.

"Me peame juba praegu hakkama teatud mõttes hoidma raiemahte vähemana ja lisaks rohkem väärindama. Läbi selle tuleb rohkem töökohti ja siis me suudame tagada puidu ka 15 aasta pärast, 20 aasta pärast. Kui me praegu jätkaksime sama intensiivse raietegevusega, siis 15-20 aasta pärast me nii palju majandatavat metsa Eestis kahjuks ei oma," ütles minister.

Metsatööstuse liidu tellimusel Ernst & Youngi koostatud analüüsi järgi sõltub sektori panus tööhõivesse otseselt raiemahust. Võrreldes raiemahuga 10,6 miljonit tihumeetrit suureneks 13 miljoni tihumeetri juures töökohtade arv 23 protsenti, seevastu vähenemisel üheksa miljonini väheneks tööhõive 15 protsendi võrra.