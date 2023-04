Reznikov: Venemaa on valmis sõjas ohverdama kuni kolm miljonit inimest

Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi sõnul on Venemaa valmis poole riigi vallutamiseks ohverdama üks kuni kolm miljonit inimest, mis on Ukraina luureandmete kohaselt mitmete Kremli ametiisikute jaoks vastuvõetav.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus Leedu uudisteagentuurile ELTA, et Venemaa on valmis sõjas ohverdama üks kuni kolm miljonit inimest, vahendas Leedu Delfi venekeelne portaal.

Oleksi Reznikovi väitel olevat Kremli vastav loogika seotud loodetava poole Ukraina vallutamisega, mis annaks Venemaale juurde 20 miljonit inimest. Seetõttu oleks Kremli jaoks tegu suures pildis võiduga, ütles Reznikov tuginedes enda väitel Ukraina luure andmetele, mille kohaselt paljud kõrgemad Kremli ametiisikud sedasi mõlemad.

Oleksi Reznikov tõrjus kriitikat Bahmuti kaitsmise osas, kuna Vene vägede kaotused seal on Reznikovi sõnul kolossaalsed ning Vene väed kaotavad Ukraina kaitseministri väitel iga päev hukkunud ja haavata saanud sõdurite näol ligikaudu 500 võitlejat. Nii lääne meedias kui ka Ukraina väljaannetes on seatud kahtluse alla kas Bahmuti kaitsmine on Ukraina vägede jaoks mõistlik, kuna sealsed kaotused võivad mõjutada Ukraina suutlikkust viia läbi vastupealetung.

The New York Times kirjutas laupäeval hiljuti lekkinud USA luureandmetele tuginedes, et Ukraina väed olid 25. veebruaril Bahmutis sisuliselt ümber piiratud ning Ukraina luureülem Kõrõlo Budanov olevat seda olukorda nimetanud katastroofiliseks. Seetõttu saadeti Bahmuti varustusteid kaitsma täiendavad üksused.

Oleksi Reznikov rõhutas intervjuus ELTA-le, et Bahmuti lahing võimaldab Ukrainal hoida väiksema väegrupeeringuga tagasi suuremaid Vene vägesid ning samaaegselt neid ka kulutada. Reznikov ütles, et Vene vägede aeglane pealetung andis Ukrainale võimaluse neid pealetungivaid vägesid vähehaaval hävitada ning kui need Vene üksused ei oleks peale tungimas, siis rajaks nad kaitsekindlustusi.

Ukraina kaitseminister rõhutas taaskord, et Venemaa praeguse juhtkonnaga ei saa olla läbirääkimisi kuniks Vene väed püsivad Ukraina territooriumil. "Dialoog kriminaalidega on võimatu," sõnas Oleksi Reznikov. Ukraina presidendi kantselei asejuht Andri Sõbiha ütles hiljuti The Financial Timesile, et Kiiev on valmis Vene võimude okupeeritud Krimmi poolsaare üle pärast edukat vastupealetungi kõnelusi pidama, kuid Reznikov ei kommenteerinud ELTA intervjuus otse Sõbiha öeldut.