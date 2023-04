Sõja 411. päev: Vene väed kannavad Avdijivka suunal suuri kaotusi

Ukraina kaitsejõudude pressikeskuse juht kolonel Oleksi Dmõtraškivskõi ütles, et Vene väed kannavad Avdijivka ja Marinka suunal suuri kaotusi. Dmõtraškivskõi sõnul kaotavad Vene väed seal iga päev umbes 400 sõdurit.

Oluline esmaspäeval, 10. aprillil kell 20.56:

- Reznikov kutsus välisriikide F-16 piloote Ukraina õhuväkke;

- Taani kaitseminister: Leopard 1 tankid jõuavad Ukrainasse suvel;

- Ždanov: Bahmuti lahingutes osalevad ka Vene dessantväelased;

- Ukraina sai sõjavangide vahetuse käigus 100 inimest Venemaalt tagasi;

- Lukašenka ütles peale kohtumist Vene kaitseministri Sergei Šoiguga, et Valgevene vajab Venemaalt lääneriikide vastu tagatisi;

- Ukraina Rivne oblast keelustas Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku;

- Kiiev: Vene väed kannavad Avdijivka suunal suuri kaotusi;

- Zelenski kritiseeris teravalt Venemaa õhurünnakut;

- Kiiev: Venemaa kasutab nüüd Bahmutis põletatud maa taktikat;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 670 sõdurit;

Reznikov kutsus välisriikide F-16 piloote Ukraina õhuväkke

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov tegi esmaspäeval üleskutse välisriikide F-16 hävituslennukite pilootidele, et nad tuleks Ukrainasse. "Välisleegion on valmis oma ukse avama," ütles Reznikov.

Ukraina õhuvägi ei opereeri praegu F-16 hävituslennukeid, kuid loodab neid liitlastelt saada. Samuti kutsus Reznikov vastava väljaõppe saanud tanki- ja suurtükispetsialiste Ukrainasse, vahendas Ukrainska Pravda.

Taani kaitseminister: Leopard 1 tankid jõuavad Ukrainasse suvel

Taani kaitseministri kohusetäitja Troels Lund Poulsen teatas esmaspäeval Odessas ühisel pressikonverentsil Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikoviga, et Taani lubatud Leopard 1 tankid jõuavad Ukrainasse suvel ja Prantsuse päritolu Caesar iseliikursuurtükid jõuavad Ukrainasse järgmine kuu. Ukraina sõdurid harjutavad praegu Caesar iseliikursuurtükkide kasutamist Taanis, vahendas Ukrainska Pravda.

Troels Lund Poulseni sõnul peaks Ukraina saama poolaasta jooksul ligikaudu 100 Leopard 1 tanki. Taani kaitseministri sõnul saab tulevikus mõelda ka Leopard 2 tankide tarne peale, kuid Poulsen rõhutas, et Taanil pole neid tanke eriti palju.

Ukraina peastaap: Ukraina tõrjus päeval 20 Vene rünnakut

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma õhtuses rindeülevaates, et Ukraina tõrjus päeval rohkem kui 20 Vene vägede rünnakut. Samuti rünnati üht laohoonet, kus asus Vene vägede laskemoon.

Ukraina väitel tegid Vene väed Ukraina pihta 21 õhulööki ja viis raketirünnakut, millest neli tehti S-300 rakettidega Kramatorski linna pihta.

Ždanov: Bahmuti lahingutes osalevad ka Vene dessantväelased

Ukraina sõjanduseksperdi Oleh Ždanovi sõnul võtab Bahmuti lahingutest Vene poolel nüüd osa Vene 98. õhudessantdiviis, vahendas BBC Ukraina meediat. Ždanovi väitel on olukord Bahmutis Ukraina vägede jaoks väga keeruline ning Vene väed toetuvad eelkõige suurtükitulele.

Ka Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi ütles hiljuti, et Vene väed on Bahmutis kasutamas põletatud maa taktikat, mille käigus hävitatakse Bahmuti hooned suurtükitule ja õhulöökidega, vahendas BBC.

Ukraina sai sõjavangide vahetuse käigus 100 inimest Venemaalt tagasi

Ukraina sai Vene sõjavangist tagasi 100 inimest, teatas Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak Telegrami kaudu. Sõjavangist pääsesid nii sõdurid, mereväelased, piirivalvurid kui ka Ukraina rahvuskaardi võitlejad. Pääsenute hulgas oli ka neid, kes osalesid Mariupoli, Azovstali ja Hostomeli lahingutes. Mitmel pääsenul on Jermaki sõnul tõsised vigastused.

Ukraina andis Venemaale vastu rohkem kui viis raskelt viga saanud sõjavangi, sh ainsa naise, kes olid Ukraina sõjavangistuses. Kaks vabaks lastud sõjavangi olid moslemid ning see oli osa kokkuleppest vahetada vastastikku kõik moslemitest vangid Ramadani ajal, vahendas CNN.

Donetski rahvavabariigi isehakanud juht käis Bahmutis

Ninimetatud Donetski Rahvavabariigi juht Denis Pušilin teatas Telegrami kaudu, et käis rindejoonel, Bahmuti linnas. Pušilini sõnul korraldavad Wagneri palgasõdurid linnast tsiviilelanike evakueerimist. Ka olevat Pušilin wagnerlastele üle andnud Donetski rahvavabariigi aumärke.

Lukašenka: Valgevene vajab Venemaalt lääneriikide vastu tagatisi

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ütles esmaspäeval, et Valgevene vajab Venemaalt enda territooriumi kaitseks tagatisi Venemaalt. Lukašenka väitel ohustavad Valgevenet lääneriigid ning Venemaa kaitseb Valgevenet nagu enda territooriumi.

"Milliseid julgeolekutagatisi saab USA meile pakkuda," küsis Valgevene autoritaarne liider retooriliselt. "Ei mingeid! Peale agressioonide provotseerimise meie vastu. Me vajame täielikke julgeolekutagatisi oma vendadelt Venemaalt," vastas Aljaksandr Lukašenka iseendale.

Aljaksandr Lukašenka kohtus esmaspäeval riigi pealinnas Minskis Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Belta teatel tahab Lukašenka tagatisi, et Moskva kaitseb agressiooni korral Valgevenet nagu oma territooriumi, vahendas The Guardian.

Venemaa president Vladimir Putin ähvardas hiljuti, et Venemaa paigutab Valgevene territooriumile taktikalised tuumarelvad.

Ukraina tulistas Avdijivkas alla Vene Mi-24 kopteri

Ukraina 110. üksik mehhaniseeritud brigaad tulistas Avdijivka lähistel alla Vene Mi-24 kopteri, vahendas portaal Slovo i Dilo brigaadi teadet. Brigaad lisas oma teatas, et Vene väed ei ole peatanud pealetungikatseid Avdijivka suunal.

Ukraina Rivne oblast keelustas Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku

Lääne-Ukrainas asuva Rivne oblasti raada otsustas enda oblasti territooriumil keelustada Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku, vahendas Ukrainska Pravda.

Rivne oblasti raada otsus võeti 55 rahvasaadiku poolt vastu ühehäälselt. Rivne oblast pöördus ka Ukraina Ülemraada poole ning nõudis koheselt Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusu kiriku keelustamist kogu Ukraina riigi territooriumil.

Hiljuti otsustas sellise keelu poolt Hmelnõtskõi oblasti raada peale palju kajastust saanud intsidenti, mille käigus õigeusu kiriku preester tungis kallale Ukraina sõdurile. Ukrainas asub ka eraldiseisev õigeusu kirik, mis ei allu Moskva patriarhaadile ja allub otse Konstantinoopolile.

Kiiev: Venemaa kasutab nüüd Bahmutis põletatud maa taktikat

Ukraina armee teatas esmaspäeval, et Vene väed läksid Bahmuti linnas üle põletatud maa taktikale. Venemaa hävitab õhurünnakute ja suurtükiväega linnas asuvaid hooneid, vahendas Reuters.

Kiiev: Vene väed kannavad Avdijivka suunal suuri kaotusi

Ukraina kaitsejõudude pressikeskuse juht kolonel Oleksi Dmõtraškivskõi ütles, et Vene väed kannavad Avdijivka ja Marinka suunal suuri kaotusi. Dmõtraškivskõi sõnul kaotavad Vene väed seal iga päev umbes 400 sõdurit.

Dmõtraškivskõi sõnul kurtsid Vene sõjavangid, et nendel puudub igasugune väljaõpe. Venemaa armee ohvitserid käskisid neid relva ähvardusele minema lahingutesse.

Märtsis tegi Venemaa armee Avdijivka ümbruses olulisi edusamme. Dmõtraškivskõi teatas siis Ukraina televisioonis, et Avdijivka lahing hakkab üha enam meenutama Bahmuti. Ukraina on nüüd Avdijivka ümbruses olukorra stabiliseerinud ja Venemaa pealetungi peatanud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene väed keskenduvad Donetski oblastis jätkuvalt Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marinka ründamisele. Peastaabi sõnul tõrjusid Ukraina väed neil suundadel ööpäeva jooksul üle 40 Vene rünnaku, sealhulgas 20 rünnakut Bahmutile.

Venemaa jätkab Avdijivka ründamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Zelenski kritiseeris teravalt Venemaa õhurünnakut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeris teravalt Venemaad ohvriterohke rünnaku pärast Zaporižžja linnale. Vene vägede rünnak tabas pühapäeval Zaporižžjas ühte elumaja, millles hukkus 50-aastane mees ja tema 11-aastane tütar. Ukraina võimude teatel päästeti rusudest 46-aastane naine.

"Nii käitub terroririik palmipuudepüha ajal. Venemaa seab end üha suuremasse isolatsiooni," teatas Zelenski

Venemaa ründas nädalavahetusel kaheksat Ukraina piirkonda. Vene rünnakute tõttu hukkus viis tsiviilisikut, vigastada sai vähemalt kaheksa inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Saksamaa saatis Ukrainale droone ja laskemoona

Saksa föderaalvalitsus uuendas neljapäeval Ukrainale antud sõjalise abi nimekirja, milles on ära toodud kokku 34 luuredrooni tarne (varem 26) ning 83 520 40mm kaliibriga padruni annetamine (varem anti Ukrainale 60 000 padrunit). Lisaks sellele saatis Saksamaa Ukrainale Zetros veokeid ja ühe täiendava Dachs insenerimasina (varem oli Saksamaa saatnud selliseid masinaid Ukrainale kolm).

ISW: Venemaa võib taotleda ülestõusmispüha tõttu relvarahu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tahab Moskva edasi lükata Ukraina vägede vasturünnakut. Venemaa võib selleks kasutada ka eelseisvat õigeusu ülestõusmispüha.

Kreml on varemgi nõudnud pühade ajaks relvarahu kehtestamist. 2022. aasta õigeusu ülestõusmispühade ajal aga Kreml keeldus relvarahust, kuna siis toimusid lahingud ümberpiiratud Mariupoli linnas. Jõulude ajal aga taotles Moskva relvarahu sõlmimist, kuna Venemaa valmistus siis talviseks pealetungiks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 670 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 178 820 (võrdlus eelmise päevaga +670);

- tankid 3637 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 7028 (+4);

- lennukid 307 (+0);

- kopterid 292 (+0);

- suurtükisüsteemid 2750 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 534 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 282 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2323 (+11);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5607 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 311 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.