Kirjanike liidus kogutakse allkirju Smuuli bareljeefi eemaldamiseks

Kirjanik ja luuletaja Mait Vaik ütles Eesti Päevalehele, et on palju kirjanike liidu liikmeid, kes bareljeefi eemaldada sooviks. "Minu silmis on Juhan Smuul stalinist, kes represseeris oma kolleege ja oli stalinistliku režiimi suur toetaja. Õhinaga toetaja, mitte käetõstja. See inimene andis üles oma kolleegid, kellest kaks läksid vangi," nentis ta.

Kirjaniku liidu liige Andrus Kivirähk märkis lehes aga, et idee mälestustahvli eemaldamisest on piinlik ja kohatu.

"Smuul oli oluline ja särav kirjanik, kordades andekam kui need, kes praegu tema kuju mahavõtmist taotlevad," sõnas ta.

Eesti Päevalehele teadaolevalt toetavad päevakorrapunkti üldkogu päevakorda lisamist Mait Vaik, Andres Aule, Kristjan Sander, Jüri Kaldmaa, Indrek Hirv, Jaan Malin ja Märt Läänemets.

Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev ütles ERR-ile, et kirjanike liidu järgmine üldkogu leiab aset 21. aprillil ning Smuuli bareljeefi eemaldamise küsimuse päevakorda lisamiseks on vaja viiendiku liidu liikmete ehk 71 inimese nõusolekut.

Aleksejev ütles, et tema isiklikult jätaks Smuuli bareljeefi sinna, kus ta oli ning kirjanike liidul on olulisemaid teemasid, millega tegeleda, nagu näiteks liidu majanduslik olukord. Ta lisas, et liit on samas demokraatlik organisatsioon, mis võtab oma liikmete arvamust arvesse.

"Kui tuleb üldkogu, siis saavad kõik kirjanikud üheskoos otsustada," lausus ta.

1922. aastal Muhus sündinud Juhan Smuul oli proosakirjanik ja ühiskonnategelane. Smuul kirjutas 30 loomeaasta jooksul nii proosat, poeesiat kui ka draamakirjandust. Smuul suri aastal 1971.

"Osa sellest loomingust on kindlasti püsiväärtusega. Ja selge on see, et Smuul oli ikkagi ürgandekas kirjanik ja seda vaatamata sellele, et tollel ajal tõi Smuulile üle Nõukogude Liidu kuulsuse just poeem Stalinile, mille eest ta sai ka tookord Stalini preemia," sõnas Tiit Aleksejev 2022. aastal Margus Mullale.