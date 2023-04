Enefit Power ootab poliitikutelt selgitusi kokkulepitu kohta

Kõigepealt peaksid poliitikud muutusi ettevõttele selgitama, ütles Vainola.

"Me ootame detailset ülevaadet, milles koalitsioonis kokku lepiti. Selle baasilt saame kohe teha mõjude analüüsi. Loomulikult, kui see eeldab omaniku ootuste muutusi, siis need muutused tehakse ja me lähtume oma tegevuses omaniku ootustest," lausus ta.

Mõjude analüüsi vajab näiteks uue võimuliidu lubadus lõpetada puidu põletamine tööstuslikus elektritootmises ja biomassi lubamine vaid kohalikes koostootmisjaamades.

Enefit Poweril on kolm soojuselektrijaama, kõik need kasutavad lisaks põlevkivile ja uttegaasile biomassi. Neist ainuüksi Auvere elektrijaam tootis selle aasta esimeses kvartalis neljandiku kogu Eesti elektritoodangust.

"Üle 400 gigavatt-tunni tootis Auvere. Me suutsime 40 protsenti põlevkivi asendada uttegaasi ja jäätmepuiduga. Ka selles režiimis pidas jaam väga hästi vastu, me oleme optimistlikud. Mis puudutab puidumassi ja jäätmepuidu kasutamist, siis ka selle koha pealt on vaja teha mõjuanalüüs. Kui peaks otsustatama, et seal ei kasutata jäätmepuitu või puiduhaket, siis koostootmises ikka saab ja Balti 11. on koostootmisjaam," lausus Vainola.

Vainola hinnangul sobituks Balti elektrijaam, mis toodab nii elektrit kui ka kaugkütet Narva linnale, kohalikuks koostootmisjaamaks. Kolm aastat tagasi kasutas Enefit Power elektritootmises umbes 650 000 tonni puidujäätmeid aastas.