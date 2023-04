Tallinn toob kõnniteedele parkijatega võitlemiseks välja jalgrattapatrullid

Aastatega aina suuremaks muutunud probleem kõnni- ja rattateedel peatuvate, parkivate ja sõitvate autodega pani Tallinna kasutusele võtma uusi meetmeid ning neid mõeldi esialgu välja neli, ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Esiteks hakatakse füüsiliselt piirama autode pääsu kõnni- ja rattateedele. Esialgu keskendutakse kesklinnale.

"Mupo on kaardistanud kümme kohta, kus kõige rohkem probleeme. Sel kevadel ja suve alguses tõkestame nendes kohtades füüsiliselt kõnniteedele ja rattateedele parkimist ja sõitmist. See tähendab kuskil postidega piiramist, kuskil haljastuse lisamist. Uute teeprojektide puhul püüame luua füüsilist eraldust autode ja jalakäijate vahele," lausus Svet ja tõi näiteks, et sel kevadel postid ja/või linnamööbel Forumi keskuse juurde Narva maantee alguses, Vabaduse väljaku ja Kosmose kino vahele, Mere puiesteele ning Liivalaia tänavale Stockmanni juurde.

Teiseks tuleb mupo mais välja jalgrattapatrulliga, millega peaks kiiremini ja lihtsamalt kesklinnas rikkujateni jõudma.

Jalgrattapatrullid on liikluses kuni sügiseni ja kasutada on neid plaanis ennekõike süda- ja kesklinnas, ütles mupo patrulliosakonna juht Valdo Põder.

"Rattapatrullil on mitu eelist: sellega oleme südalinna ja kesklinnas liigeldes kiiremad, kasutades otseteid, samamoodi saame käia parkides, kuhu sõidukitega ei pääse. Saame paremini reageerida," lausus Põder. lisades, et vihmaste ja märgadega ei pruugi jalgrattapatrull siiski väljas olla.

Kolmandaks hakkab mupo valesti parkijatele ja peatujatele rohkem rakendama kõrgemat trahvimäära ehk 40 eurot senise 20 euro asemel, ütles Svet, kelle sõnul ei pruugi ka see rikkujaid motiveerida, sest trahvisummad on muutmata aastast 2014 ja ilmselgelt peaks neid tõstma.

Neljandaks kutsub Tallinn lähiajal kokku kullerfirmade, suuremate poekettide ja kaubikute rentijate esindajad kokku, et lahendada peaasjalikult valesti peatuvate ja parkivate kullerite probleem.

Mupo juht Aivar Toompere ütles, et kui viis aastat tagasi tegi mupo valesti peatujatele ja parkijatele 14 000 trahviotsust, siis mullu 33 300. Sel aastal tuleb trahvide arv tõenäoliselt suurem, sest esimese kvartaliga on tehtud juba üle 9000 trahvi.

Toompere sõnul on aga tegu vaid jäämäe veepealse osaga ning rikkumiste arv on tegelikkuses palju suurem.

Samamoodi on aktiivsemaks muutunud mupole rikkumistest teatajate arv. Kui aastal 2018 oli kõnesid 29 000, siis mullu juba üle 60 000.