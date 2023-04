"AK.Nädal": riigikogus alustab tööd 28 uustulnukat

Sel nädalal alustas tööd riigikogu 15. koosseis. 101 liikmest 28 alustab tööd rahvasaadikuna esimest korda. Uurisime uustulnukailt, millised on esmamuljed ja kuidas on nad kohanenud.

Riigikogu hoone keerulistest käikudest hoolimata on Teadusnõukoja endine juht, viroloogiaprofessor Irja Lutsar (Eesti 200) uue töö eel rõõmus, täis tahtmist ja hakkamist.

"Kõik on uus. Aga uus on ju alati põnev ja põnevust me kõik ju tahame. Ka varasemas elus oli ju päevi, kus kell kuus õhtul mõtlesin, et ega ma täna hommikut veel ei söönud. Seda tihedat ja pingelist tööd olen ma teinud terve elu, nii et need ei heiduta mind," rääkis Lutsar.

Oma erakonnas Tartu- ja Jõgevamaal enim hääli kogunud Lutsar on küll pandeemia ajast elu Tallinna seadnud, aga kodu jääb siiski Tartusse. Istungitevabasid perioode näeb ta võimalusena kohtuda oma valijatega.

"Mul on ikkagi mõned doktorandid, mul on ka teadustöö Tartus. Nii et eks ma, jah, niisugust kahe linna vahel elu elan. Aga Luxexpressi bussijuhid kõik ütlevad juba ammu mulle tere," sõnas Lutsar.

Lutsar rääkis, et koroonaaeg on andnud talle hea treeningu selleks, et tulla toime ka pingetega poliitikas.

Oma treening poliitikamaastikul on seljataga ka Järva- ja Viljandimaal pea 2500 häält kogunud Pipi-Liis Siemannil (RE). Endise Türi vallavanemana on ta riigikoguga varem kokku puutunud, aga esimene istung andis omajagu mõtteid.

"Võiks olla rohkem sisu ja paragrahvi. Ehk et tulles kohalikust omavalitsusest ja nähes ka uute kolleegide reaktsioone, siis võib-olla harjumatu on selline aja mitte kõige efektiivsem kasutus ja ma väga loodan, et seda ei tule palju ette," ütles Siemann.

Ees ootab elu ühildamine kahe linna vahel, sest töö Türi vallavolikogus jätkub. Oma fookus Toompeal on Siemannil paigas.

"Loomulikult on minu südameasjaks haridusteemad. Ma olen ka Türi vallavolikogu hariduskomisjoni juht, nii et sellesse püüan ka aega leida panustada," lausus Siemann.

Abistava materjalina parlamendi ruumides liikumiseks kasutavad uued saadikud kaarti, mida hoidis sel nädalal näpus ka Mustamäe ja Nõmme linnaosa häältemagnet Lauri Laats (KE).

"Natuke ärevus oli isegi sees, nagu esimene koolipäev. Ja selline tunne oli küll, et tulid uude majja, vaatasid, et kus ja mis ja mis edasi saab," ütles Laats.

Kolleegidega lahkhelide korral plaanib Laats endise linnaosavanemana täitsa oma valijate ootused viia Toompeale rohkem Mustamäe vaimu.

"See on ju loomulik, et meil on fraktsioonide vahel vaidlusi, aga seda tuleb teha tunduvalt kultuursemalt, kui seda on siiamaani tehtud. Ma olen mitmeid korda ka tähelepanu juhtinud ja signaal on ju tegelikult tulnud minu linnaosa elanike poolt, et tead, Lauri, see, mis ikkagi riigikogus toimub, see ei ole ilus, ei ole kultuurne, ja kui sa lähedki sinna riigikokku, siis too see Mustamäe vaim ka siia, kus asju arutatakse konstruktiivselt ja kasutatakse paremat sõnavara," rääkis Laats.