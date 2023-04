Lula tahab, et EL ja USA lõpetaksid relvade saatmise Ukrainasse

Lula ütles, et tema eesmärk on luua koalitsioon riikidest, mis sunniksid Venemaad ja Ukrainat alustama rahuläbirääkimisi. Lula kohtus hiljuti Pekingis Hiina kompartei juhi Xi Jinpingiga, vahendas Politico.

"Hiina mängib väga olulist rolli. Aga teine oluline riik on USA. USA peab lõpetama sõja õhutamise ja hakkama rääkima rahust. EL peab hakkama rääkima rahust, et saaksime veenda Putinit ja Zelenskit, et rahu on kõigi huvides," ütles Lula.

Venemaa alustas Putini juhtimisel sõjalist tegevust Ukraina vastu 2022. aasta 24. veebruaril.

Lula sõidab järgmisel nädalal Lissaboni, et tähistada seal Portugali demokraatiani viinud revolutsiooni aastapäeva. Portugali poliitik Paulo Rangel kritiseeris Lula viimast sõnavõttu.

"Lula süüdistab oma korduvates avaldustes EL-i ja USA-d sõja õhutamises. Me ei saa nõustuda nende avaldustega, mis jätavad vahele ja unustavad, et olemas on agressor ja rünnatav riik, tegemist on Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumisega, mis lõhub rahvusvahelise õiguse põhimõtteid," märkis Rangel.