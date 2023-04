Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsus astus ametisse

Karis ütles oma sõnavõtus, et valitsused on alati olnud valijate nägu ning, et koalitsioonivalitsused on Eesti tugevus ja toetuvad kompromissidele.

Karis märkis, et ta ei hakka hindama valikuid, mida uus valitsus tahab langetada kõigi nende üksikute kriiside tasandamiseks või ületamiseks. "Küll aga palun, et te põhjendaksite oma otsuseid. Ma ei arva, et ka pealtnäha ebameeldivate lahenduste puhul tuleks vabandada või end õigustada. Kuid tuleb selgitada, mis üks või teine valus otsus on teie arvates just see kõige õigem. Ausat juttu arukad mõistavad, keerutamine tekitab trotsi ja meelepaha," ütles ta.

Karis manitses koalitsiooni toetuma oma otsustes mõjuanalüüsidele. "Peab olema mõjuanalüüs. "Ilma mõjuanalüüsita pole minu arvates võimalik põhjendada ei näiteks majutusasutuste käibemaksu tõstmist, omavalitsuste rahastusmudeli muutmist, automaksu detaile ega palju muudki, mida uus valitsuskoalitsioon on lubanud juba lähikuudel või ka lähiaastatel seadustesse kirjutada," lausus Karis.

Peaministrikandidaat ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas rõhutas soovi teha Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga tööd neli aastat. "Koalitsioonileping on kompromisside kobar. Me tahaksime teha ainult populaarseid otsuseid, aga Eesti edasi viimiseks on vaja teha ka raskeid otsuseid," sõnas Kallas.

Seejärel suundusid uue valitsuse ministrid riigikokku ametivannet andma.

Ministrite ametivande andmisel puudus saalist täies koosseisus EKRE fraktsioon. "Me leidsime, et kohatu on tulla õnnitlema koalitsiooni, millel ei ole mandaati nende asjade jaoks, mida hakatakse ellu viima," ütles ERR-ile EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas.

Uue valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, justiitsminister Kalle Laanet, rahandusminister Mart Võrklaev, kaitseminister Hanno Pevkur, kultuuriminister Heidy Purga, kliimaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, IT- ja majandusminister Tiit Riisalo, haridusminister Kristina Kallas, siseminister Lauri Läänemets, terviseminister Riina Sikkut ja regionaalminister Madis Kallas.

Riigikogu juhatus otsustas, et seoses ministrina tööle hakanud parlamendisaadikute volituste peatumisega asuvad teisipäeval riigikogu liikmeteks järgmised asendusliikmed: Mait Klaassen, Katrin Kuusemäe, Hanah Lahe, Priit Lomp, Eduard Odinets, Õnne Pillak, Juku-Kalle Raid, Mati Raidma, Reili Rand, Valdo Randpere, Tanel Tein ja Urve Tiidus.