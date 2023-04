Navalnõi meeskond kutsub välisvenelasi paluma koduriigi võimudelt abi

"Paljud venemaalased ei näe enda jaoks muud võimalust sõtta saatmisest pääsemiseks, kui riigist lahkumine. Sellistel venemaalastel oleks vaja kohalike (välismaa – toim.) poliitikute toetust, kes võiksid organiseerida neile rohelised koridorid väljasõitmiseks [Venemaalt] ja juriidilise aluse saada seal elamis- ja tööluba," kirjutas Sobol sotsiaalmeedias tehtud pöördumises.

ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКИМ ДИАСПОРАМ. Тред



Буквально на днях была новость, что россиянину отказали во въезде в Германию, хотя у него там живет сестра и он часто ездил к ней в гости, потому что он "может подлежать мобилизации и захочет надолго остаться в стране". pic.twitter.com/3Id1PbUw2V — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 14, 2023

"Euroopa Liidu reeglite kohaselt tuleb inimesele, kes põgeneb kuritegeliku sõja eest (see on sõda, mille on rahvusvaheline avalikkus hukka mõistnud), pakkuda kaitset ja abi," lisas Sobol.

Sobol jätkas, et välismaal elamisloa alusel elavatel või kohalikku kodakondsust omavatel välisvenelastel on praegu kohane "nagu ei kunagi varem" paluda kohalikelt poliitikutelt abi selleks, et taoline kaitse antaks neile, kes ei soovi osaleda Ukraina-vastases sõjas.

Selleks on Navalnõi meeskond koostanud välisriigi parlamendiliikmetele saatmiseks vene, inglise, saksa ja prantsuse keeles pöördumise, milles selgitatakse abiküsimise vajadust. Samuti kutsutakse välisvenelasi tõlkima pöördumine oma koduriigi keelde.

Kirjas küsitakse, milliseid võimalusi pakub vastav riik sõtta saatmise eest põgenevatele venemaalastele, kas annab välja humanitaarviisasid või võimaldab transiiti turvalisse riiki.

Venemaal muudeti hiljuti seadusi, mis puudutavad sõjaväekutsete väljasaatmise korda ning muudatuste eesmärk on see, et välistada kutse vastuvõtmisest keeldumine ja ignoreerimine.

"Kui füüsiliselt on võimalik kutse vastuvõtmisest keelduda, siis juriidiliselt mitte," selgitas Sobol oma videopöördumises.

Edaspidi loetakse kutse kättetoimetatuks ka siis, kui see on pandud riiklikusse veebikeskkonda. Sõjaväekutse saanud meestele seatakse mitmesugused piirangud - keeld sõita välismaale, saada pangalaenu, juhtida autot või uuendada oma autojuhilube, teha kinnisvaratehinguid. Lisaks saavad kohalikud võimud õiguse seada täiendavaid piiranguid ning keelduda toetuste maksmisest ja muude hüvede andmisest neile, kes keelduvad sõjakomissariaati (sõjaväe värbamiskeskusesse - toim.) minemast.

Sobol rääkis ka, et Vene võimude tegevus näitab, et president Vladimir Putin kavatseb sõda jätkata veel kaua, vähemalt seni, kuni sõja tulemus ei hakka tema võimu ohustama. Sõjapidamiseks kavatseb "punkri-taat" - nagu Sobol Putinit nimetas - väkke kutsuda nii palju mehi, kui soovib ja seda millal iganes.

Sobol rõhutas ka seda, et sõjaväekutse võivad saada mitte ainult ajateenistusealised mehed, vaid kõik kutsealused.

"Sõda on halvim, mis teie või teie lähedasega võib juhtuda. See on üheotsa pilet," rääkis Sobol ning viitas sellele, et Putinil ei jätku enam sõjaväelasie, kes Ukrainas sõdiksid. Ta jagas näpunäiteid, kuidas sõtta saatmisest pääseda, kuid rõhutas, et kõige kindlam viis, kui mees ei ole just koolinoor või vanur, on sõita välismaale.

"Teil on ainult üks elu, ärge andke seda punkrivanamehele!" lõpetas Sobol oma pöördumise.