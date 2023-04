Ukraina president Volodõmõr Zelenski käis Avdijivkas rinde lähistel. Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et Venemaa jätkab Bahmuti lauspommitamist. Maliari sõnul kasutavad Vene väed linna ründamisel üha rohkem suurtükiväge, samuti laiendab Venemaa õhurünnakuid.

Oluline teisipäeval, 18. aprillil kell 16.50:

Ukraina president käis Avdijivkas rinde lähistel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas teisipäeval Donetski oblastit, sh sõdureid Avdijivka rinde lähistel. Ukraina riigipea kuulas kohapeal ka Donetski operatiivtaktikalise grupi ülema ülevaadet piirkonnas toimuvast. Kohapeal kohtus Zelenski ka sõduritega ning andis välja riiklikke autasusid.

Teisipäeval väitis Kremli pressiteenistus, et Vene president Vladimir Putin käis esmaspäeval okupeeritud Ukraina aladel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõduritega Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/https://www.president.gov.ua/

Ukraina teatel Venemaa jätkab vilja tarnimise takistamist

Moskva ja Kiiev allkirjastasid juba 2022. aasta juulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Kreml on pidevalt teatanud, et see leping ei tööta.

Moskva alustas esmaspäeval taas sadamast lahkumiseks vajalike kontrollide blokeerimist. Teisipäeval väitis Venemaa, et Ukraina saab jätkata vilja tarnimist. Kiiev teatas aga hiljem, et Venemaa jätkab vilja tarnimise takistamist, vahendas The Guardian.

Ukraina, Venemaa ja Türgi sõlmitud kokkuleppe kohaselt esitab Kiiev iga päev laevade nimed, mida tuleb kontrollida. Venemaa aga loobus kontrollide tegemisest ning viljakoridor lakkas toimimast.

Kiiev: Venemaa hoogustab rünnakuid Bahmuti vastu

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et Venemaa jätkab Bahmuti lauspommitamist. Maliari sõnul kasutavad Vene väed linna ründamisel üha rohkem suurtükiväge, samuti laiendab Venemaa õhurünnakuid.

Maliari sõnul toimuvad kõige ägedamad lahingud Bahmutis ja Marinkas.

"Vaenlane pommitab Bahmutis asuvad hooned ja rajatised lihtsalt maatasa," ütles Maliar.

Bahmut, kus enne sõda elas umbes 70 000 inimest, on olnud Venemaa peamiseks sihtmärgiks talvises pealetungis, mis on seni andnud vähe edu, hoolimata jalaväe lahingutest, mille intensiivsus oli Euroopas pärast teist maailmasõda ennenägematu.

Maliari sõnul üritasid Vene väed rünnata ka Kupjanski piirkonnas, mis asub Harkivi oblastis. Ukraina lõi aga Vene vägede rünnaku tagasi, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitamise tõttu hukkus Hersonis üks inimene

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas teisipäeval, et Vene väed pommitasid Hersonis asuva keskturu piirkonda. Vigastada sai vähemalt üheksa inimest ja üks sai surma, kinnitas hiljem Hersoni oblasti juht Oleksandr Prokudin. Prokudin rõhutas, et rünnati piirkonda, mille lähistel pole ühtegi sõjalist rajatist.

Venemaa väed lahkusid Dnipro läänekaldalt juba novembris. Venemaa siiski jätkab Hersoni pommitamist. 16. aprillil tulistasid Vene väed Hersoni 46 korda.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat viit asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/KAI PFAFFENBACH

ISW: Prigožin on tagasi Putini soosingus

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin taas võitmas Venemaa presidendi Vladimir Putini poolehoidu.

Prigožin on tagasi Putini soosingus, kuna Venemaa kevadtalvine pealetung kukkus läbi. Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Vene väed pidid 31. märtsiks jõudma Donetski ja Luhanski oblasti administratiivpiirideni.

Praegu pole selge, kui palju Putin Prigožinit usaldab, kuid tõenäoliselt peatas Putin Vene kaitseministeeriumi üritused Wagnerile kätte maksta, teatas ISW.

ISW hinnangul teeb Venemaa kaitseministeerium nüüd üha rohkem koostööd Prigožini juhitud Wagner grupiga. ISW tõi juba varem välja, et Prigožin on viimaste päevade jooksul vähendanud oma otsekoheseid kommentaare kaitseministeeriumi pihta.

Kreml väitis, et Putin käis Hersoni oblastis

Kremli pressiteenistus väitis teisipäeval, et Venemaa president Vladimir Putin tegi visiidi Hersoni oblastisse.

Kremli väitel külastas Putin Dnipro grupeeringu peakorterit, mis asub Vene vägede poolt okupeeritud Hersoni oblastis.

Vene uudisteagentuur Ria postitas videolõigu Putini reisist Ukrainasse. Selle kohaselt külastas Putin ka Luhanski oblastit, vahendas The Guardian.

Herson oli ainus Ukraina oblastikeskus, mille Venemaa väed suutsid sõja alguses okupeerida. Novembris vabastasid ukrainlased linna. Vene väed lahkusid Dnipro läänekaldalt. Venemaa kontrollib aga endiselt Hersoni oblasti idapoolset piirkonda.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 183 130 (võrdlus eelmise päevaga +470);

- tankid 3661 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 7098 (+11);

- lennukid 308 (+1);

- kopterid 293 (+0);

- suurtükisüsteemid 2810 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 538 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 285 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2353 (+6);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5676 (+4);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 330 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.