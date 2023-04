Poola ja EL jõudsid Ukraina toiduainete transiidis kokkuleppele

Poola, Ungari ja Slovakkia hinnangul mõjuvad odavad Ukraina toiduained hävitavalt riikide põllumajandusele.

Euroopa Komisjonile on Poola ja Ungari otsus mitte lubada Ukraina põllumajandustooteid oma riiki algusest peale pinnuks silmas olnud. Kuna Ukraina vilja meritsi riigist välja toimetamine on samuti topanud, on võimalus vilja ja muidki toiduaineid maad mööda Ukrainast välja saada väga tähtis. Eeskätt just Euroopa enda jaoks, kus Ukraina põllusaak aitaks kõrgele kerkinud toiduhindu vähemalt stabiliseerida, kui mitte alla tuua.

Poola oli valmis Euroopa Komisjonile vastu tulema, aga ainult oma tingimustel.

"Me tahame, et põllumajandustooted jõuaksid Euroopa turule, sest see on tähtis, kuid me tahame, et need jõuaksid kaugemale Euroopasse ja ei jääks meie riiki. Meil on vaja lahendust, mis selle tagaks," rääkis Poola põllumajandusminister Robert Telus.

Ministri kinnitusel teisipäevastel kõnelustel Euroopa Liiduga sellise lahenduseni jõutigi. Telusi sõnul on nüüd täiesti kindel, et Poolasse ei jää teragi Ukraina vilja.

Samasugust lahendust nõudev Ungari lubabki ühepoolselt toiduainelastidel riiki läbida. Veosed plommitakse piiril, kindlustamaks, et toiduaineid Ungaris maha ei müüda, vaid need jõuaksid ainult teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

"Plommitud laste jälgitakse kogu nende teekonna jooksul läbi Ungari. Me lubame kaubarongidel liikuda peatusteta piirist piirini, juhul kui nende teekonda Ungari piires jälgitakse," ütles Ungari põllumajandusministeeriumi riigisekretär Marton Nobilis.

Slovakkia on kehtestanud vilja sisseveokeelu, muid Ukraina toiduained tohib esialgu veel riiki tuua. Talunikud aga nõuavad keelu karmistamist, olles veendunud, et kui odav Ukraina põllusaak nende riiki jääb, pole neil mõtet põllumajanduses edasi töötadagi, vaid tuleb talud maha müüa ning minna linna õnne otsima.

"Slovakkia teraviljakasvatajad nagu ka Ungari ja Poola omad tervitaksid kas või osalisi piiranguid oluliste toiduainete sisseveole Ukrainast. Meie andmeil ei veeta sisse mitte ainult nisu, maisi või rapsi, vaid ka valmisjahvatatud jahu, suhkrut, kanamune ja -liha. Inimesed on juba pool aastad tarbinud peaasjalikult Ukraina importnisu," rääkis Slovakkia Teraviljakasvatajate Liidu sekretär Vladimira Debnarova.

Ukraina on seni olnud seisukohal, et kolme riigi isetegevus rikub Ukraina ja Euroopa Liidu kaubanduslepet. Kas Ukraina pärast transiidi taaslubamist lepib sellega, et kolm riiki oma territooriumil Ukraina põllusaaki müüa ei luba, pole veel selge.