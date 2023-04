EL kritiseerib Poola ja Ungari otsust keelustada Ukraina vilja import

Poola ja Ungari kehtestasid hiljuti Ukraina viljale ja muudele toidukaupadele impordikeelu, sest need on hinnad Ida-Euroopa riikides alla löönud. Slovakkia teatas esmapäeval sarnasest otsusest. Politico juhib tähelepanu, et eriti Poola puhul on selline otsus silmatorkav, kuna Poola on mänginud Ukraina toetamises olulist rolli ning läbi Poola on Ukrainasse jõudnud palju lääne päritolu relvastust.

Slovakkia impordikeeld järgneb eelmise nädala teatele, mille kohaselt leiti Slovakkias Ukraina viljast lubatust rohkem pestitsiide. Slovakkia põllumajandusministri Samuel Vlcani sõnul tulenes Slovakkia otsuses otseselt Poola impordikeelu otsusest. Vlcan selgitas, et Ukraina viljal lubatakse jätkuvalt läbi Slovakkia kolmandatesse riikidesse jõuda ning ministri sõnul tuleks selle tarbeks luua ka üleeuroopaline mehhanism, vahendas Reuters.

Poolas on Ukraina viljasaadetised ärritanud Poola põllumehi, kuna Ukraina vili on piirkonnas hinnad alla toonud. Ukraina on üks maailma suurimaid vilja ja teiste teraviljade eksportijaid, kuid tavaliselt saadetakse need kaugetesse turgudesse nagu Egiptus ja Pakistan. Kuna Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris Ukraina vastu täieulatuslikku sõjategevust ja Ukraina Musta mere sadamad blokeeriti, siis suunati Ukraina vili Euroopa Liitu läbi Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia.

Kuigi Ukrainaga piirnevad Euroopa Liidu riigid toetasid alguses Euroopa Liidu plaane tarnimaks Ukraina välja läbi majandusbloki, siis ei ole kogu vili tõrgeteta maailmaturule jõudnud, vaid on hoopis ülepakkumise tõttu piirkonnas vilja hinna alla toonud. Poola põllumeeste protestide tõttu pidi riigi põllumajandusminister Henryk Kowalczyk hiljuti ametist tagasi astuma.

Nii Poola kui ka Ungari keelud peaks kestma juuni lõpuni. Euroopa Komisjoni teatel ei tohi liikmesriigid selliseid ühepoolseid samme astuda, kuna kaubanduspoliitika on Euroopa Liidu ainupädevuses ja liikmesriikide ühepoolsed sammud pole vastuvõetavad. Komisjon kinnitas, et töötab täiendava abipaketi kallal, mis hinnasurvet põllumeestele leevendaks.

Kuigi Euroopa Liidu vabakaubanduslepped Ukrainaga ei luba liikmesriikidel viljaimpordile tariife kehtestada, siis on vilja tarneid võimalik tõkestada ka teisiti. Näiteks nii Ukrainaga piirnevad riigid kui ka Bulgaaria on suurendanud Ukraina vilja suhtes sanitaarkontrolle, et enda sõnul kodanike tervist kaitsta. Bulgaaria põllumajandusminister kinnitas samuti, et nad võivad kehtestada Ukraina viljale impordikeelu.

Euroopa Komisjon kritiseeris mitme riigi otsus kehtestada Ukraina viljale impordikeeld. "Me võtame arvesse kasvanud impordi mõju piiririikides ja me oleme neile riikidele tänulikud, et nad on aidanud meil Ukrainat toetada nende kaupade riigist välja vedamisel, sest nende sadamad on sõja tõttu blokeeritud. Teise abipaketi detaile meil veel ei ole," ütles Euroopa Komisjoni esindaja Miriam Garcia Ferrer.

Mõned teised Euroopa Liidu liikmesriigid on samas Ukraina vilja impordi suhtes väga toetavad. Näiteks Hispaania ja Madalmaad tarnivad suures koguses Ukraina vilja enda loomakasvatuste tarbeks.

Nii Poolas kui ka Slovakkias toimuvad sel sügisel parlamendivalimised. Bulgaarias on alates eelmisest aastast võimul ajutine valitsus, kuna sealsed erakonnad pole suutnud kokku leppida valitsuse moodustamises. Poola Õiguse ja Õigluse partei (PiS) jaoks on põllumehed samas ka oluline valijasegment ning 2019. aasta parlamendivalimised võideti suuresti maal elavate valijate najal.