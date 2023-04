Ungari peatas lisaks viljale mee ja lihatoodete impordi Ukrainast

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et võtab vastu erakorralised ennetavad meetmed nisu, maisi, päevalilleseemnete ja rapsiseemnete impordis. Komisjon kavandab seda, kuna mitu Kesk-Euroopa riiki on astunud ühepoolseid samme Ukraina toiduainete impordi keelamiseks, et kaitsta enda põllumajandussektorit.

Euroopa Liidu ametniku sõnul lubataks viljasaadetistel siseneda viide riiki Ukrainast vaid siis, kui need on mõeldud ekspordiks teistesse EL-i liikmesriikidesse või mujale maailma. Selline meede kestaks juuni lõpuni.

Bulgaaria, Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia põllumajandusministrid, kes Euroopa kaubandusvoliniku Valdis Dombrovskisega läbirääkimisi pidasid, tahavad samas, et keelu alla läheks viljatoodete kõrval ka näiteks piim, linnuliha ja mesi.

Ungari peaministri büroo teatel panigi riik uue impordikeelu alla 25 teravilja- ja põllumajandustoodet, millest tähtsaimad on erinevad teraviljad, rapsiseemned ja päevalilleseemned, jahu, õli, mesi ja kindlad lihatooted.

Kolmapäeva õhtul nõudis Ungari põllumajandusminister Istvan Nagy Euroopa Liidu ülese impordikeelu hulka panemist ka mune, mett ja linnuliha.

Ka Poola põllumajandusminister Robert Telus ütles, et impordikeelu nimekiri peaks olema pikem kui lihtsalt teraviljatooted. "Me soovime panna nimekirja rohkem tooteid kui nad (Euroopa Liit) on ette pannud. Nemad tegid ettepaneku nelja teravilja kohta, meie soovime panna sinna nimekirja rohkem tooteid," ütles Telus pressikonverentsil.

Nagy sõnul lubab Ungari jätkuvalt Ukraina vilja transiiti läbi oma riigi.

Ka Rumeenia teatas meetmeist odavate Ukraina põllumajandustoodete riiki tulvamise vastu. Põllumajandusministeeriumi teatel plommitakse kõik riiki sisenevad Ukraina viljarongid ning nende teekonda jälgitakse kogu Rumeenias viibimise aja jooksul. Samas ei ole ka Rumeenia peaministri hinnangul üksikute riikide meetmed tõhusad, vaid lahendust tuleks leida Euroopa Liidu tasemel.

EL-i riikidest said Ukraina vilja transiiditeed, kui vilja ei saanud Venemaa täiemahulise invasiooni tõttu eksportida Ukraina Musta mere sadamate kaudu. Logistikatõrgete tõttu kuhjusid aga miljonid tonnid vilja Ukrainaga piirnevatesse riikidesse, mis sundis kohalikke põllumehi konkureerima odava Ukraina importkaubaga. Need riigid kehtestasid seepeale ühepoolseid impordipiiranguid oma põllumeeste kaitsmiseks.