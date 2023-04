Mihkelson taunis Macroni rahualgatust

"Ma ütleks niiviisi, et Macron tegeleb täpselt sellega, millega ei peaks üks lääne liider tegelema," ütles Mihkelson kolmapäeval ERR-ile.

"Esiteks kust võtab ta selle, et Hiinat on võimalik praeguses situatsioonis usaldada kui ausat vahendajat? Hiina on näidanud oma tegevuses, et tema niinimetatud rahuplaan töötab ju ainult Venemaa huvides," rääkis Mihkelson "Ja kui Macron räägib rahukõnelustest selle suve kontekstis, siis ta annab ju sellega mõista, et Ukraina oodatud vastupealetung ei too neid tulemusi, mida Ukraina võidu jaoks vajab ehk siis Ukraina territooriumi täielikku vabastamist Vene okupatsioonivägedest, kaasa arvatud ka Krimmi poolsaar," lisas väliskomisjoni esimees.

"Sellega läheb Macron mõnes mõttes sama rada, mida ta on näidanud viimastel aastatel, kui on püüdnud vägisi Venemaad dialoogile kutsuda. Ja ma usun, et ka praegu, lootes, et Hiina justkui toob Venemaa mõistusele, annab Macron märku, et on valmis sõjakurjategija Putiniga istuma ühe laua taha," lisas Mihkelson.

Mihkelson juhtis ka tähelepanu, et kui Hiina president president Xi Jinping lubas pärast Moskva-visiiti kontakteeruda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, ei ole ta seda seni teinud ning tegelikult ei ole Hiina ka üheski oma avalduses nõudnud Vene vägede lahkumist okupeeritud territooriumitel.

"Mina ei ole küll näinud Ukraina liidrites kõhklust selles osas, et milline on võidudefinitsioon. Seda on Zelenski korduvalt rõhutanud, et ainult Krimmi vabastamine, territooriumi täielik vabastamine 1991. aasta piirides on see, mis siis defineerib Ukraina võitu," tõdes Mihkelson.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tahab Hiina abiga tuua Venemaa ja Ukraina läbirääkimistelaua taha, teatas uudistekanal Bloomberg. Macron andis allikate sõnul vastava ülesande enda välispoliitika nõunikule Emmanuel Bonnele, kes teeb võimalike kõneluste raamistiku loomisel koostööd Hiina esidiplomaadi Wang Yi-ga. Macron loodab, et kõnelused võiks alata juba suvel, märkis Bloomberg.