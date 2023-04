ERR USA-s: hinnatõus aeglustub, kuid mure majanduse pärast püsib

USA-s on hinnatõus küll aeglustunud, kuid mure majanduse olukorra pärast püsib. Õli on veelgi tulle valanud vaidlused riigivõla ülempiiri tõstmise pärast. Kongressil on kokkuleppeni jõudmiseks aega mõni kuu. Vastasel juhul seistakse silmitsi maksejõuetusega, mis võib omakorda tõsiselt haavata maailmamajandust.

USA-s langesid möödunud kuul toidukaupade hinnad esimest korda viimase kahe aasta jooksul. See on leevendus paljudele peredele, kes on pidanud inflatsiooni tõttu pöörduma toidupankade poole.

"Minu arvates on just põhitoiduainete kõrgem hind see, mis sunnib inimesi minema kohalikesse toidupankadesse," ütles Second Harvesti toidupanga arendusjuht Michelle Fagerstone.

"Kõik on asjatult kallis. Kõige hind kasvas ja ma ei teeni eriti rohkem raha," lausus Virginia osariigi elanik Benjamin.

Samuti on pidurdunud kasutatud autode ja üürihindade kasv. Üleüldine inflatsioon oli märtsis viis protsenti ehk pea poole vähem kui suvel. CBS-i uudiste majandusanalüütiku Jill Schlesingeri sõnul on sea hea uudis föderaalreservile, mis on majanduse jahutamiseks tõstnud agaralt intressimäärasid.

"Ma arvan, et föderaalreserv peab tegema raske otsuse, sest hinnad juba langevad ja nad ei taha majandust liiga palju jahutada," märkis ta.

Samas on USA majandust ähvardamas muu oht. Kongressil on aega suveni, et tõsta riigivõla ülempiiri ja vältida maksejõuetust, kuid kokkuleppeni jõudmine on keeruline. Esindajatekoja vabariiklasest liider Kevin McCarthy soovib kärpida eelarvet. Valge Maja on aga sellele vastu. Läbirääkimised on täielikult takerdunud.

"President elab unelmas, kus riigivõlg ei loe, raha on alati võimalik tühjast õhust juurde tekitada ja hooletust kulutamisest tingitud kallite hindade lahenduseks on kõrgemad maksud," lausus McCarthy.

"Esindajatekoja vabariiklased tüürivad meid maksejõuetuse ja maailmamajanduse katastroofilise kokkukukkumise poole. See tähendaks ülisuurt töötuse ja kulude kasvu," leidis aga senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Alates 1960-ndatest on USA-s riigivõla ülempiiri tõstetud 80 korda. Eelmise presidendi Donald Trumpi ametiajal tehti seda kolmel juhul. USA riigivõlg on praegu 31,4 triljonit dollarit.