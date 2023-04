Makseraskustes Kanada firma tõttu ähvardab katkeda Tartu rattaringlus

Tartlased on oma rendiratastega sõitnud ligi üheksa miljonit kilomeetrit. See tähendaks üle kahesaja korra ümber maakera või tosin korda Kuuni ja tagasi. Nüüd, kui läheneb viies sõidusuvi, ähvardab süsteem välja lülituda.

Märtsis sai Tartu linnavalitsus teate, et rattaringluse teenust pakkuv Kanada ettevõte Bewegen Technologies on tõsistes makseraskustes. Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul käib Kanadas ettevõtte saneerimismenetlus, millega on aega kuni augustini.

"Bewegen proovib ennast restruktureerida. Proovib jõuda selleni, et nende majandustegevus saaks jätkuda. Nad on järk-järgult oma teenusepakkumisi kokku tõmmanud erinevate klientide juures. Selle tõttu me andsime ka omalt poolt pressiteate välja, et kuna ettevõtte käitumine võib mingil hetkel olla ettearvamatu, siis et kõik kasutajad oleks kursis, et selline oht on olemas," rääkis Tamm.

Alates 2018. aastast on Tartu rattaringlusele kulutanud umbes neli miljonit eurot, millest pool on saadud välisvahenditest. Tänavu kasutusel olevad ligi 800 ratast ja 94 parklat on Bewegenilt välja ostetud. Kuid ilma ettevõtte toeta rattad ei tööta.

Abilinnapea Tamm selgitas, et väga oluline on kogu rattaringluse juhtimissüsteem ehk tarkvaraline lahendus, mille alusel on võimalik rattaid laenutada, rataste liikumist linnas korraldada, kasutajaid hallata – see kõik toimub tarkvara baasil.

"See on meie tänase lepingu kohaselt tulnud linnale osana riistvara soetamisest ja selle osas on Bewegen öelnud, et sellisel kujul edasi minna ei saa. Nad soovivad linnaga lepingu lõpetada," ütles Tamm.

Tartu rattaringlus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Siin paistab ka viis, kuidas ettevõte püüab enda rahaasju korda saada.

Nüüdseks on Bewegen Tartu linnale välja pakkunud, et juhtimissüsteemi eest, mille eest lepingu kohaselt ei tule Tartu linnal mitte midagi maksta, tuleks edaspidi hakata maksma sadu tuhandeid eurosid aastas.

"Omavahel öeldes ei ole ka see linna jaoks mingisugune garantii, et kui näiteks Tartuga ka püütakse kokkuleppele jõuda, aga keegi teine seda pakkumist sellisel kujul vastu ei võta, siis on ettevõtte jätkusuutlikkus ikkagi väga suur küsimärk," märkis Tamm.

Nagu ka viis aastat tagasi, on Tartu tänaseni Bewegeni suurim klient. Raimond Tamme sõnul on praegu teateid ühest USA linnast, kus Bewegen teenusepakkumise lõpetas, misjärel rattad seisma jäid. Tamm tõdes, et Tartu Kanada firma pakkumist vastu võtta ei saa.

"Me oleme sõlminud hankelepingu ja meil ei ole lihtsalt võimalik teha selle kõrvale mingisuguseid teisi asja muutvaid kokkuleppeid. Sest need kokkulepped ei oleks sellisel juhul kooskõlas seadusega," selgitas Tamm.

Juhul, kui Bewegen juhtme seinast tõmbab, jääb kogu rattaringluse süsteem seisma. Nüüd otsib Tartu linn võimalusi, kuidas ilma partnerita edasi minna. Esimene küsimus puudutab sedasama tarkvara.

Linnaametnikud usuvad, olles konsulteerinud ühe ja teise osapoolega, et uue tarkvaralise lahenduse leidmine on võimalik. Hoopis keerulisem on olukord varuosadega, kuna mitmeid originaalvaruosasid, millele alternatiivide leidmine ei ole nii lihtne, on üks teema, mis on hetkel veel natuke selgusetu.

Raimond Tamme kinnitusel pingutab linn selle nimel, et rattaringluse teenus töötaks kõigele vaatamata edasi.