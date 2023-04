Veealuse energiataristu sabotaaž ei jäta tarbijaid tingimata elektrita

Venemaal on olemas plaan ja võimekus veealuse taristu saboteerimiseks, hindas Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska. Veealuse energiataristu võimalik rünnak ei tähenda aga tingimata, et tarbijad elektrita jääksid.

Hiljuti liikus läbi Rootsi mereväe harjutusala Vene uurimislaev Admiral Vladimirski, mille pardal olid automaatrelvadega maskeerimisrõivastuses mehed. Taani, Norra, Rootsi ja Soome avalik-õiguslike ringhäälingute ühine uurimistöö sedastab, et Venemaa kasutab uurimislaevade ja kalatraalerite sildi all veealuse taristu seiramiseks ja võimalikuks sabotaažiks erijõude.

See, et üksteise järele luuratakse, pole uudis, ütles Eesti mereväe ülem.

"Ma arvan, et on olemas plaan, arvan, et on võimekus. Küsimus on tahtmises. /.../ Mida ma olen ka ise päris palju merel näinud, et kui ikka sõidab hästi värvitud ja paljude antennidega kalalaev või n-ö uurimislaev, mille antennipark on muljetavaldav, siis pole põhjust arvata, et see tegeleks ainult veemassis kulleste mõõtmise või millegi muu sellisega," kommenteeris Jüri Saska.

Meres on nii elektrikaablid kui ka gaasitorud, ütleb Elering. Merekaabli kahjustus aga ei jäta tarbijaid veel elektrita.

"Kui kuskil suurem piirkondlik katkestus on, siis see juhtub mitme asja samaaegsel kokkulangemisel. Näiteks kui Eesti ja Soome vahel üks kaabel läheb välja, siis keegi ei tunnegi seda tavaliselt," rääkis Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk.

Seda on Kilgi sõnul ka juhtunud. Näiteks Soome ja Eesti vaheline ühendus katkes paaril korral, kui Estlink 2 töösse läks, tõsi küll, maapealse osa rikke tõttu. Veealuse taristu parandamine kestab kaua ja sõltub ilmastikust.

"Sellise mereinfrastruktuuri parandamise juures alati tuleb arvestada seda, kas sellel hetkel ka ilmastik seda võimaldab. Näiteks suured lained, tuul – seal on see just sellepärast keeruline," selgitas Kilk.

Veealuse taristu alaline valvamine on võimatu. Kui palju Eesti merevägi teab Venemaa huvist meie taristu vastu ja mida merevägi ette võtab, selles osas on Saska napisõnaline.

"Kas nüüd on konkreetselt käidud torude ja juhtmete juures vaatamas siin, mul selle kohta ju andmed puuduvad. Aga meie oleme vaadanud torusid ja juhtmeid, et nad oleks korras," ütles kommodoor.

Vene laevastiku seiretegevus on rutiinne, ütles Saska. Huvipakkuvaid kontakte loetleb merevägi kümnetes, ehkki Läänemerel on 3000 erinevat alust igal ajahetkel.