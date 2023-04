Saska: Venemaal on ilmselt paljud uurimisinstituudid julgeolekuasutustega seotud

Saksa rääkis "Ringvaates", et erinevate riikide luuretegevus merel ei ole mingi uudis, kuid see on rohkem tähelepanu alla tulnud ilmselt Nord Streami gaasitorude juures toimunud plahvatuste tõttu ning ka seetõttu, et viimase mõnekümne aasta jooksul on märgatavalt kasvanud erinevate kaablite ja torujuhtmete hulk vees.

"Seetõttu igasugune tegevus nende torude või kaablite läheduses on ka kõrgendatud tähelepanu all," lisas Saska.

Saska sõnul ei ole Läänemerel täheldatud väidetavate Vene luurelaevade liikumise kasvu viimase aasta jooksul. "Selleks, et teada, kui palju laevu liigub ja kes liigub, tuleb seal merel kohal olla, mida me ka aktiivselt teeme," lisas ta.

Mereväe ülem ütles, et luurelaevale võib viidata näiteks laeva vaatlemine. Ta selgitas, et kui laev on väga hästi hooldatud ja värvitud, selle antennipark on muljetavaldav ning selle järel ühtki kajakat ei lenda, siis tõenäoliselt see laev kalastamisega ei tegele.

"See ei ole ilmselgelt sünonüüm, et kajakate puudumine ja antennide olemasolu on automaatselt luurelaev. Eks neid tuleb kuulata ja vaadata. See käib vastastikku, kuulatakse, mis signaale laev välja saadab, mis varustuspakett tal peal on. See pole mingi uus tegevus," rääkis Saska.

Saska sõnul pakuvad Vene laevadele huvi muu hulgas tuuleparkide asukohad, erinevad põhjauuringud. "Kõik sellised tegevused, kuhu lääneriigid potentsiaalselt võivad kaableid või merelist infrastruktuuri paigutada," ütles ta.

Saska lisas, et ilmselt paljud Venemaa uurimisinstituudid on seotud julgeolekuasutustega.

"Mina olen arvamusel, et ei ole eriti palju asju, eriti selliseid uurimisinstituute Vene riigis, kellel ei oleks otsest või kaudset seost kaitseministeeriumi või mõne muu julgeolekuasutusega. Seda võib omamoodi käsitleda laiapindse riigikaitsena, küll natuke imelikus võtmes," ütles kommodoor.

"Vene kaitseministeeriumi alluvuses on süvaveeuuringutega tegelev keskus, kes allub otse kaitseministeeriumile ja nende võimekus on sukelduda kuni 6000 meetrini erinevate allveelaevadega," tõi ta näite.

Saska tõdes, et merelist infrastruktuuri on keeruline pidevalt valvata. "Iga kord, kui sul on mingi kahtlus, sa kontrollid ja see on see, mida tegelikult teha saab. Tegevused merelise infrastruktuuri kaitsel on siiski väga reaktiivsed," sõnas ta.

Taani, Norra, Rootsi ja Soome ringhäälingud avaldasid uuringu, mille järgi väidetavalt ametlikult Venemaa uurimislaev Admiral Vladimirski tegelikult Põhjamerel hoopis luuramisega tegeleb.