Uuring: Venemaa kaardistab salaja Põhjamerel asuvat kriitilist taristut

Taani, Norra, Rootsi ja Soome ringhäälingud avaldasid uuringu tulemused, millest selgub, et Venemaal on olemas programm Põhjamerel asuvate tuuleparkide ja sidekaablite saboteerimiseks. Vene laevad kaardistavad Põhjamerel kriitilist taristut.

Venemaal on Põhjamerel kalatraaleritest ja uurimislaevadest koosnev laevastik. Need laevad on aga varustatud seireseadmetega ja need alused kaardistavad Põhjamerel asuvat kriitilist taristut. Vene laevad koguvad andmeid, mille abil saaks siis saboteerida kriitilist taristut, vahendas BBC.

Taani luureohvitser ütles, et Venemaa koostab selliseid plaane juhuks, kui riik peaks sattuma otsesesse konflikti läänega. Norra luure juht ütles, et sellist programmi juhitakse otse Moskvast.

Ringhäälingud teatasid, et analüüsisid Vene laevade sidet, mis viitab, et Põhjamerel sõidavad ringi niiöelda kummituslaevad. Uuring keskendus Venemaa laevale, mille nimi on Admiral Vladimirski. Ametlikult on see Venemaa uurimislaev. Meedia teatel tegeleb see laev aga hoopis luuramisega.

Ringhäälingute teatel hakkas laev aeglasemalt sõitma, kui lähenes piirkondadele, kus asusid tuulepargid. Veebruaris teatas Hollandi sõjaväeluure juht, et Põhjamerel avastati tuulepargi juurest Vene alus, mis kaardistas piirkonda.

Uuring viitab, et sellised Vene laevad võisid olla seotud eelmisel aastal Teravmägede piirkonnas toimunud juhtumiga, kui seal läks katki veealune kaabel. Norra võimude teatel oli kaablijuhtme purunemise põhjuseks sabotaaž.

Norra teatas hiljuti, et saadab riigist välja 15 Vene saatkonna töötajat. Oslo teatas, et need töötajad olid luureohvitserid, kes tegutsesid diplomaadi rolli kattevarjus