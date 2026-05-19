Ukraina hoiab odavate droonide abil vaenlase tagalat surve all

Ukraina on võtnud sihikule Venemaa armee tagala ning kasutab selleks odavaid masstoodangus olevaid ründedroone. Swift Beat Horneti tüüpi droon suudab tehisintellekti toel tuvastada sihtmärgi ning saab seetõttu töötada isegi tugeva elektroonilise segamise tingimustes.

Ukraina eelis ei põhine enam ainult traditsioonilisel raskerelvastusel, vaid ka innovatsioonil ja suurel tootmismahul.

"Tehnoloogia on arenenud ja muutnud lahinguvälja," ütles väljaandele Forbes Ukraina rahvuskaardi 13. brigaadi Hartija drooniüksuse ülem Heorhii Volkov. Tema üksus kasutab Hornetit, tehisintellektiga drooni, mis maksab alla 6000 dollari.

Tehisintellekti toega droonid suudavad iseseisvalt sihtmärke otsida ja tegutsevad nüüd kümnete kilomeetrite kaugusel eesliinist.

"Need ei ole lihtsalt droonid, vaid tehisintellektil ja täiustatud sidetehnoloogial põhinevad platvormid, mida saaks kohandada ka maapealsete robotite jaoks," ütles Volkov.

Eesmärk on rünnata Venemaa varustusliine, Ukraina droonid jälgivad teid ja logistilisi marsruute ning ründavad sõidukeid enne, kui need jõuavad rindele.

"Kui hakkasime ründama sihtmärke, mis asuvad 30–40 kilomeetrit rinde taga, nägime kohe tulemusi," lisas Volkov.

Ukraina ei toetu enam ainult lääneriikide pakutavatele kallitele pikamaarelvasüsteemidele, vaid kasutab vaenlase logistikale surve avaldamiseks ka odavamaid droone. Vene üksused peavad nüüd arvestama, et isegi kaugel rindest võib iga tee või varustuskolonn olla Ukraina droonide vaateväljas.

"Meie partnerite tarnitud varustusel on sageli kasutuspiirangud, näiteks keeld tungida sügavale Venemaa territooriumile," ütles Ukraina 419. mehitamata süsteemide pataljoni esindaja Andrii Pelõpenko.