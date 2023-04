Kirjanike üldkogu otsustas Smuuli bareljeefi seinale jätta

ERR-ile teadaolevalt pooldas üldkogul toimunud hääletusel 47 liidu liiget eemaldamist, 97 oli vastu ja 45 oli erapooletud.

Reedel kogunes kirjanike liidu üldkogu, kus ühe punktina päevakorras tuli hääletusele kirjanik Juhan Smuuli bareljeefi eemaldamine kirjanike maja seinalt. Eesti Ekspress avaldas teisipäeval ajaloolise dokumendi, mis tõendab Smuuli ja kirjanik Debora Vaarandi osalemist ühes küüditamise juhtumis 1949. aastal.

Smuuli bareljeefi mahavõtmist hakkas osa liidu liikmeid taotlema aga juba mitu kuud varem.

Kui bareljeef peaks jääma, aga ka vastuseis sellele püsib, siis tuleb selle teemaga edasi tegeleda, sõnas liidu esimees Tiit Aleksejev ERR-ile neljapäeval.

Smuulile kui kirjanike liidu pikaaegsele juhile püstitati bareljeef peale tema surma 1971. aastal. Bareljeef kuulub Harju tänav 1 korteriühistule, mille liige on ka MTÜ Eesti Kirjanike Liit. Kui liit oleks otsustanud kuju eemaldada, siis oleks neil tulnud pidada sel teemal läbirääkimisi ka ühistuga.

Teisipäeval kirjutas Eesti Ekspress, et kahtlused, et kirjanik Juhan Smuul ei kirjutanud üksnes ülistuslaule Stalinile, vaid võttis osa küüditamisest, on leidnud tõestust rahvusarhiivis säilinud dokumendi näol.

Nimelt on rahvusarhiivis säilinud Kõue vallas küüditamise ohvritelt konfiskeeritud vara nimestikud (LVMA.3HA, n 1, s 377), neist ühel, 25. märtsil koostatud nimestikul seisab, et komisjon, kuhu kuulusid Debora Vaarandi ja Juhan Smuul, "kirjutas üles vara, mis kuulub Saadi, Elmar Jaani p. ja mis asub Harjumaa maakond, Kõue vald, Ardu külanõukogu, Jõepere talus", viitas ajaleht. Nimestikus on elumaja, hooned ja muu vara, akti lõpus on Smuuli ja Vaarandi allkirjad.